Dragon Ball Super: svelata la nuova trasformazione di Gas!

Dragon Ball Super si sta avvicinando sempre di più ai momenti finali dell’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto. Di conseguenza la battaglia tra Goku e Vegeta contro Gas si stanno evolvendo rapidamente.

Di fatto di recente Goku e Vegeta hanno fatto dei progressi in battaglia e Goku pare abbia sbloccato un nuovo livello di trasformazione, ma negli ultimi momenti del nuovo capitolo Gas ha fatto lo stesso.

Goku e Vegeta si sono ristabiliti, ma Gas continua a essere molto più forte mentre impara e si adatta a tutte le nuove abilità concesse dal desiderio delle sfere del drago.

Attraverso la sua nuova trasformazione, Gas diventa più potente. Ma questo sembra avere un costo che è simile a quello di Granolah.

Infatti quando il cerealiano ottiene il desiderio di diventare il più forte dell’universo, si scopre che si è avverato a scapito della durata della sua stessa vita.

Sembra che Elec abbia fatto lo stesso con suo fratello, e dopo il risveglio di Gas sembra essere stato ulteriormente aggravato. Gas sulla difensiva contro la nuova forma Ultra Istinto di Goku, si spinge oltre i suoi limiti e scatena una potente nuova trasformazione che ha un impatto drammatico sul suo corpo.

L’aggiornamento della nuova trasformazione di Gas viene condiviso dall’insider DBSMangaAnime sulla propria pagina Twitter. Di seguito ecco il contenuto dove si può vedere il suo effetto collaterale:

Il capitolo 85 di Dragon Ball Super vede Gas sopraffatto dal nuovo potere di Goku per la prima volta nella lotta. Goku è riuscito a diventare solo un po’ più forte del desiderio di Gas.

Mentre il capitolo volge al termine, Gas si spinge ancora oltre il suo risveglio. Allo stesso tempo, da un lato emana un’esplosione di energia molto forte, dall’altro però il suo corpo sembra essere diventato molto vecchio e fragile.

Questa trasformazione finale è definitiva in ogni senso della parola poiché Gas ha acquisito un’enorme spinta di potere. Ma sembra che lo abbia fatto a ulteriori spese del proprio corpo.

È come se stesse continuando a prosciugare la propria forza vitale per ottenere questa forza, ma potrebbe anche farlo inconsapevolmente poiché è ancora inconsapevole del fatto che Elec probabilmente ha rinunciato ad anni di vita di Gas per salire rapidamente al potere.