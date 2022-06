Dragon Ball Super: confermato il prossimo progetto anime

Dragon Ball Super: Super Hero dopo il suo debutto in Giappone ha conquistato, e continua a farlo, tutti gli appassionati.

Dopotutto si parla del secondo film della serie Super a cui il mangaka stesso, Akira Toriyama, ha lavorato attivamente sul character design dei personaggi e alla sceneggiatura del film

Dragon Ball Super: Super Hero si focalizza su Gohan e Piccolo come protagonisti principali, di fatto combattono contro i nuovi androidi dell’Armata del Fiocco Rosso, Gamma 1 e Gamma 2.

Il nuovo lungometraggio a partire da agosto 2022 debutterà in molte zone al di fuori dal Giappone.

Crunchyroll di recente ha rilasciato un aggiornamento ulteriore sull’uscita del film in altri luoghi nel mondo, ma non c’è ancora una data europea.

Riguardo la serie animata, non ci sono ancora piani per il ritorno di Dragon Ball Super e il manga presenta tanto materiale. I più importanti da animare sarebbero quelli dell’arco di Moro e dell’arco di Granolah il sopravvissuto.

Oggi riportiamo un aggiornamento importante rilasciato dal produttore esecutivo dei Dragon Ball Super: Super Hero, Akio Iyoku.

Nell’ultimo numero di V Jump ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale ha detto che al momento è in corso un nuovo progetto anime di Dragon Ball Super. Queste sono le sue parole:

“Dragon Ball Super: Super Hero è un film realizzato non solo per il pubblico giapponese ma pensando a tutto il mondo. Dragon Ball è una serie di cui il Giappone è molto orgoglioso, quindi abbiamo sentito un senso di responsabilità durante la lavorazione del film. Lo lanceremo anche in America quest’estate!”

Dopo che avergli chiesto cosa ci fosse dopo il film, a livello di progetto, Iyoku ha risposto che c’è già un progetto della serie in lavorazione!

Super Hero è il secondo film della serie Super, dopo il lungometraggio “Broly” che ha debuttato quattro anni fa.

Quindi Iyoku assicura che è naturale che “stiamo già lavorando a ciò che verrà dopo!”

Dopotutto, lo stesso Akira Toriyama lavora sempre su nuovi concetti e idee di Dragon Ball. Conclude dicendo “stiamo tutti pensando a cosa vogliamo mostrare al mondo dopo.”