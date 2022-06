Dragon Ball Super: Super Hero: il film registra un nuovo record

Dragon Ball Super: Super Hero dopo aver debuttato nelle sale dei cinema giapponesi l’11 giugno, ha superato un nuovo traguardo impressionante. Il nuovo lungometraggio della serie Dragon Ball è il primo progetto di animazione completamente in CG.

Tre le novità ha dalla sua il fatto che è il primo film della serie Super a non presentare Goku e Vegeta come i protagonisti principali, bensì Sono Gohan e Piccolo a proteggere la pace dalla minaccia dell’Armata del Fiocco Rosso.

L’ultimo aggiornamento sulla performance al botteghino di Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone ha confermato che ha incassato 1,08 miliardi di yen (che sono quasi 8 milioni di euro).

Tale numero da record si è registrato pochi giorni dopo il suo debutto in sala in Giappone. Questo percorso di successo e record non finirà presto in quanto il film arriverà in a partire da agosto in poi al di fuori del Giappone.

La storia originale, come anche la sceneggiatura e il design dei personaggi sono realizzati da Akira Toriyama. Di recente proprio il mangaka ha rilasciato delle dichiarazioni in seguito alla visione del film mostrando tutto il suo stupore.

Ha affermato che per la prima volta, nonostante il dubbio di non aver scelto come protagonisti principali Goku e Vegeta, si è sentito soddisfatto e felice del risultato finale.

D’altronde tutti gli appassionati sono rimasti colpiti dalla nuova trasformazione di Piccolo che gli permette di eguagliare il potere dei Saiyan. Anche Gohan durante la battaglia raggiunge un nuovo livello di potenza superiore.

Di seguito riportiamo anche la sinossi di Dragon Ball Super: Super Hero: