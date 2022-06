Dragon Ball Super: Super Hero: il romanzo mostra immagini inedite ufficiali

Dragon Ball Super: Super Hero sta conquistando tutti i cinema giapponesi. Il ritorno dell’anime è ancora di tendenza dopo la sua premiere avvenuta l’11 giugno e non diminuirà tanto presto.

Dopotutto, Dragon Ball è riuscito a non far trapelare tantissimi spoiler del film fino ad ora, ma dopo la sua uscita qualcosa è venuta fuori.

A tal proposito parleremo di alcune nuove immagini inedite che provengono dal suo romanzo ufficiale. Si scopre dunque che il libro include le prime immagini ufficiali dell’anime di diversi importanti spoiler.

Come puoi vedere di seguito, alcuni dei più grandi spoiler del film sono diventati pubblici al di fuori dei cinema e questo è successo con la pubblicazione ufficiale del romanzo di Dragon Ball Super: Super Hero.

Dopotutto, il romanzo ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero è disponibile in Giappone.

Il libro racconta la storia del film e il finale del romanzo include uno sguardo a Cell Max, Gohan nella sua forma finale e Orange Piccolo.

L’aggiornamento viene condiviso dall’insider DbsHype1 che ha condiviso le immagini presenti nel romanzo direttamente sulla propria pagina Twitter. Di conseguenza ne riportiamo il contenuto:

#SuperHeroSpoilers

DBS: SUPER HERO Novels are officially out which contain images of Cell Max, Orange Piccolo & Final Gohan. Technically these are first official stills of the characters! pic.twitter.com/f5GE4ivlna

— DBHype (@DbsHype1) June 13, 2022