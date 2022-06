Dragon Ball Super: svelate le prime anticipazioni del capitolo 85

Il manga di Dragon Ball Super prosegue il suo cammino e si sta avvicinando al prossimo passo importante dell’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto. Proprio a tal proposito riportiamo le anticipazioni del prossimo capitolo, il numero 85, della serie.

Si riprende dai due Saiyan che hanno ripristinato la loro forza e pare che abbiano finalmente sbloccato il loro pieno potenziale.

Ora che Goku e Vegeta hanno entrambi equilibrato la loro piena salute sia mentalmente che fisicamente, si sono lanciati in una rivincita a pieno regime contro Gas.

Nonostante la loro piena forza, tuttavia, Gas si stava già dimostrando molto più forte dei due. Questo nonostante i due Saiyan unissero le loro forze con attacchi combinati.

Al momento, per di più, Goku è temporaneamente inattivo. Dunque Vegeta e la sua forma Ultra Ego hanno una vera possibilità di sconfiggere Gas.

Abbiamo dato una prima occhiata al capitolo 85 di Dragon Ball Super attraverso alcune bozze approssimative. L’aggiornamento arriva dall’insider DbsHype e di seguito ne condividiamo il contenuto:

Si intitolerà “La risposta di ognuno” e l’anteprima della bozza del capitolo riprende subito dopo la fase successiva del combattimento tra Vegeta e Gas.

Vegeta sembra avere il vantaggio poiché la sua forma Ultra Ego diventa più forte quanto più danni può subire.

Adesso il Principe dei Saiyan è tornato in piene forze e il suo Ultra Ego ha il potenziale per essere molto più utile e determinante questa volta. Tuttavia Gas che si rende conto della situazione, sembra avere una soluzione. Il nemico cerca di attaccare più duramente con l’intento di uccidere immediatamente. Infatti non vuole nemmeno dare il tempo a Vegeta di incassare i colpi che riceve.

Goku quindi si prepara a intervenire ma sorprendentemente Vegeta colpisce Gas allo stomaco dicendogli “Grazie per avermi ricaricato“. A questo segue una reazione di Gas ancora più violenta e l’abilità di Gas suscita stupore agli occhi di Goku.

Però non bisogna distogliere lo sguardo da Granolah, e non solo perché questo arco narrativo porta il suo nome. Nonostante la forza di Goku e Vegeta non è detto che sarà uno di loro due a sconfiggere Gas. Il cerealiano infatti, proprio come i Saiyan diventa più forte in base ai danni che subisce. Quindi è molto probabile che ci sarà un suo ritorno e coinvolgimento nello scontro finale.