Da quando i due si sono incontrati per la prima volta nella Saga dei Saiyan, Goku e Vegeta hanno avuto un rapporto a dir poco conflittuale. Vegeta è stato superato da Goku diverse volte nel corso della serie e ha lottato disperatamente per tenere il passo, cosa che potrebbe averlo portato a superare il Saiyan negli ultimi tempi.

Goku e Vegeta si sono incontrati per la prima volta nel capitolo 223 di Dragon Ball, intitolato “L’ultima battaglia di Piccolo”.

Solo pochi capitoli più tardi la loro attesa battaglia ebbe finalmente inizio, con Vegeta in netto vantaggio. All’epoca, Goku era in grado di tenere testa a Vegeta solo grazie all’uso del Kaioken, una tecnica pericolosa che permetteva di amplificare il ki di Goku a costo di affaticare il suo corpo e condurlo al limite.

Questo rapporto iniziò a cambiare nella Saga di Freezer, quando Goku iniziò ad accettare maggiormente la sua natura di Saiyan. Dragon Ball dimostrava chiaramente che l’accettazione della propria natura contribuisce a creare una vera forza, sancita da una grande consapevolezza.

Vegeta ha cercato di raggiungere Goku fin dalla Saga dei Saiyan, spingendo le sue forme base a livelli più alti, soprattutto nel contesto di Dragon Ball Super quando il Kaioken fa il suo ritorno.

Questa forza e questo desiderio sono culminati nella capacità di Vegeta di riprodurre lo stesso tipo di forza di Goku, anche senza l’uso del Kaioken, e la rivelazione del capitolo 84 di Dragon Ball Super gli ha finalmente dato l’opportunità di accettarsi veramente e di entrare nello stesso range di crescita di Goku.

Nella battaglia con Gas, sia Vegeta che Goku vengono mostrati fianco a fianco mentre assumono rispettivamente gli stati di Ultra Ego e Ultra Istinto. Questo è particolarmente interessante perché ritrae sia Goku che Vegeta in egual potenza, o almeno nelle loro forme attuali.

L’ultima volta che una posa del genere è stata assunta è stato durante il Torneo del Potere, dove Goku e Vegeta hanno utilizzato il Super Saiyan Blue Kaioken x20 e il Super Saiyan Blue Evolved per avere una possibilità contro Jiren.

Questo voleva anche significare che Goku e Vegeta in quelle forme erano alla pari. Detto questo, a seconda del moltiplicatore per il Super Saiyan Blu Evolved, questo significherebbe che Vegeta dovrebbe logicamente avere una forma base molto più forte, dato che il Kaio-ken è trattato come un moltiplicatore “innaturale” con gravi conseguenze se mantenuto troppo a lungo.

Il capitolo 84 di Super è un caso molto simile, in cui l’Ultra Ego di Vegeta (nonostante il tempo di addestramento e la padronanza su di esso siano molto inferiori) è tenuto sullo stesso livello dell’Ultra Istinto di Goku.

Sebbene sia stato chiarito che esistono vari livelli di Ultra Istinto, al momento non si sa se lo stesso vale per l’Ultra Ego. A differenza dell’Ultra Istinto, l’Ultra Ego non è mai stato definito un “presagio” o un “segno” come la forma incompleta dell’Ultra Istinto di Goku.

Ciononostante, c’è una profondità e una padronanza che deve essere raggiunta con qualsiasi tecnica e l’Ultra Ego di Vegeta non dovrebbe essere diverso, dato che finora ha dato prova di essere molto più reattivo e funzionale di Goku negli scontri con Granolah e Gas.

Per questo motivo, sembra evidente che Vegeta abbia una forma base di gran lunga superiore a quella di Goku. Il fatto di dover costantemente colmare il divario tra la tecnica Kaioken x20 di Goku in Dragon Ball Super ha costretto Vegeta a diventare praticamente 20 volte più forte, se non di più, alle sue condizioni.

L’Ultra Istinto Mastered di Goku può essere potente, ma la ferocia di Vegeta e la sua sbalorditiva durata nell’Ultra Ego sembrano dargli un vantaggio quando si tratta di combattere. Come ha detto lo stesso Vegeta, le classifiche di forza cambiano continuamente e ora sembra che Dragon Ball Super stia spingendo Vegeta verso una vetta ampia e più completa.