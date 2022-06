Dragon Ball Super: Super Hero: cosa contengono i post-credits?

Dragon Ball Super: Super Hero è il secondo lungometraggio della serie Super, che succede il film Broly uscito quattro anni prma.

Dopo tanta attesa, prolungata anche a causa dell’attacco hacker ai danni della Toei Animation alla fine il film ha fatto il suo debutto in Giappone.

Qui tutti gli appassionati delle avventure di Goku e dei suoi amici possono assistere al ritorno dell’anime nei cinema. Ovviamente, questo significa che i dettagli sul film hanno iniziato a filtrare online prima del suo debutto internazionale, e si scopre che il film presenta una sorpresa dopo i titoli di coda nel film per i fan.

All’inizio di questo fine settimana, ai fan è stata promessa una scena speciale dopo i titoli di coda e il produttore esecutivo Akio Iyoku ha preparato i fan a questo attraverso un tweet.

Ha detto che il team “ha fatto qualcosa di speciale con i titoli di coda” e ha incoraggiato i fan a rimanere nei cinema fino alla fine. Ovviamente, questo ha spinto il pubblico a fare proprio questo, e non ha deluso.

Dragon Ball Super: Super Hero ha una scena post-credits. Tutti gli appassionati per vederla dovranno aspettare. Tuttavia nonostante possiamo immaginare la durata dei titoli di coda, attendere ne vale la pena.

Dopotutto, la scena in questione segue Goku e Vegeta misurarsi in uno scontro corpo a corpo lontani da Terra. Mentre Broly osserva da bordo campo, Vegeta prende il sopravvento su Goku e lo batte legittimamente in un combattimento.

I due Saiyan combattono nelle loro forme base. Vegeta usa il suo ingegno per superare in astuzia Goku in una battaglia per una volta. Quindi questa scena post crediti è una scena imperdibile per gli appassionati della serie e i fan di Vegeta. Soprattutto perché come sappiamo Vegeta si è trovato sempre un passo indietro rispetto a Goku. Questo finalmente darà più gloria al principe dei Saiyan.

Sfortunatamente in Italia non c’è ancora una data di uscita del film. Quindi bisognerà aspettare ancora prima di poter vedere il film e anche questa scena dopo i titoli di coda. Tuttavia Crunchyroll ha confermato che la distribuzione del film aldilà del Giappone comincerà a partire da agosto 2022.