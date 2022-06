Dragon Ball Super: Super Hero: nuove anticipazioni su Goku e Vegeta

Dragon Ball Super: Super Hero è ormai pronto per fare il suo debutto nelle sale giapponesi, ed è questione di ore.

Ci sono state diverse vicissitudini che hanno cambiato molto il programma di Dragon Ball Super: Super Hero, come ad esempio l’attacco hacker che ha fatto slittare il film da aprile a giugno 2022.

Però tutto questo è ormai acqua passata e i guerrieri-Z ora sono pronti a tornare a combattere e ad affrontare la nuova minaccia. Il nemico non è nuovo ma è ben noto. Infatti nel nuovo film farà il suo ritorno l’Armata del Fiocco Rosso rappresentata da due nuovi androidi Gamma 1 e 2. Gohan e Piccolo saranno al centro dei riflettori e saranno loro a dover neutralizzare il nemico.

Tuttavia molte sono le domande legate a Goku e Vegeta e su quale sarà il loro ruolo nel film. Oggi riportiamo un aggiornamento proprio sui due rivali e sembra che i due combatteranno l’uno contro l’altro per allenarsi.

Una serie di nuove foto di Dragon Ball Super: Super Hero ha appena mostrato la coppia impegnata in un allenamento.

Di seguito quindi riportiamo la foto che mostra i due Saiyan in azione, grazie all’insider DbsHype che ha condiviso tutto sulla sua pagina Twitter:

Dragon Ball Super: SUPER HERO New Images! Vegeta vs Goku is happening in the movie! pic.twitter.com/8kNd4rvuHJ — Hype (@DbsHype) June 8, 2022

Come puoi vedere sopra, le immagini mettono in risalto Goku nella sua uniforme arancione mentre combatte con Vegeta su un pianeta alieno.

I due sono in una situazione di stallo con le gambe bloccate nei calci. Si può immaginare che questo momento arriverà durante una parte di un combattimento più ampio. I due guerrieri però non saranno in due a combattere.

Dopotutto abbiamo riportato che in Dragon Ball Super: Super Hero sarà presente anche Broly e pare che anche il saiyan leggendario si allenerà con Goku.

I fan scopriranno di più sul nuovo film di Dragon Ball Super questa settimana poiché uscirà nelle sale giapponesi. Tutti gli appassionati del resto del mondo invece dovranno aspettare. Tuttavia non così tanto in quanto Crunchyroll ha annunciato che a partire da agosto 2022 il film verrà distribuito aldilà del Giappone. Non c’è ancora una data di uscita italiana ma è solo questione di tempo.