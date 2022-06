Dragon Ball Super: Super Hero: Piccolo fa uso della tecnologia

Dragon Ball Super è tra le serie più seguite soprattutto perché dopo quasi quarant’anni dal suo debutto, la serie di Toriyama continua a offrire contenuti e infatti l’11 giugno debutterà al cinema Dragon Ball Super: Super Hero inizialmente solo in Giappone.

Si tratta del secondo film della serie Super, che succede Dragon Ball Super: Broly.

Il nuovo film vede Toriyama particolarmente coinvolto e di fatto ha rilasciato alcune dichiarazioni legate al film di recente. Abbiamo infatti riportato quale è il suo personaggio preferito. Si tratta di Piccolo e questo ha sicuramente suscitato soprese in quanto no ha mai avuto un ruolo di rilievo nella serie, bensì sempre secondario.

Questo però lo si spiega in quanto diverse volte abbiamo ripetuto che Piccolo, insieme a Gohan avrà un ruolo da protagonista nella lotta contro Gamma 1 e Gamma. Il namecciano infatti affronterà i nuovi androidi e sfoggerà una nuova trasformazione.

Di seguito riportiamo un aggiornamento relativo alla parte due dell’ultimo trailer in vista del film. L’aggiornamento arriva dall’insider DbsHype, che ha condiviso sulla sua pagina Twitter il video. Lo riportiamo di seguito:

Dragon Ball Super: SUPER HERO – Trailer 3 (Part 2) pic.twitter.com/BQerrPqDj5 — Hype (@DbsHype) June 3, 2022

Come si vede al trailer Piccolo fa uso della tecnologia e questo spezzone ci aiuta anche a capire come Dragon Ball Super: Super Hero abbia fatto un salto in avanti collegandosi al presente. Infatti, nonostante la tecnologia non sia una novità in Dragon Ball se pensiamo Bulma, nel film parliamo della tecnologia dei nostri giorni.

Piccolo infatti usa uno smartphone e si trova in videochiamata con Videl che gli chiede di andare a prendere Pan da scuola perché Gohan si è chiuso in camera sua per continuare le sue ricerche. Lei invece essendo maestra di arti marziali è impegnata con il torneo.

Piccolo si reca a casa di Gohan e lo rimprovera chiedendogli come mai considera gli studi più importanti della sua famiglia. Inoltre gli chiede perché non si è allenato in quanto da un momento all’altro possono giungere minacce.

Poi Piccolo dice che andrà a prendere Pan e Gohan ritorna alle sue ricerche sugli insetti.

Al momento non conosciamo una data di uscita sul nuovo film un Italia, ma sappiamo che Crunchyroll avvierà la distribuzione del lungometraggio fuori dal Giappone a partire da agosto 2022. Quindi le probabilità sono alte.