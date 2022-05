Dragon Ball Super: quali sono le condizioni a Granolah?

Dragon Ball Super ha dato la possibilità agli appassionati della serie storica di Akira Toriyama di essere coinvolti direttamente in altri archi narrative e di assistere alle avventure del Saiyan che tutti amano.

Attualmente l’arco di Granolah il sopravvissuto ha mostrato tanti momenti memorabili della storia del manga.

Questo infatti ha permesso ai lettori di tuffarsi nei giorni del passato di Bardack prima che il pianeta Vegeta fosse distrutto da Freezer. Oltre questo evento che tutti conosciamo, abbiamo assistito a un cacciatore di taglie intergalattico con un’ascia per annientare la razza Saiyan.

Nonostante l’arco narrativo porti il suo nome, Granolah è stato assente negli ultimi capitoli.

Di conseguenza la domanda dei fan sorge spontanea. Che fine ha fatto il guerriero? Aiuterà Goku e Vegeta nella lotta contro Gas o rimarrà in disparte?

Nella lotta contro Gas, Granolah non riesce ad aver la meglio perché il gap di potenza è elevato. Di conseguenza il nemico viene affrontato da Goku e Vegeta. I due Saiyan quindi sono i diretti avversari del membro più forte degli Heeter.

Goku attraverso i ricordi è riuscito a connettersi con il passato di Bardack. In questo modo ha riscoperto il significato dell’orgoglio dei Saiyan e come ha affrontato Gas.

Tuttavia è strano che Granolah venga messo da parte nel suo stesso arco narrativo. Goku e Vegeta stanno attualmente combattendo fianco a fianco, con i rispettivi Ultra Istinto e Ultra Ego potenziati. Però Cerealiana potrebbe sicuramente determinante per sconfiggere Gas.

Il tempo è essenziale per Granolah in quanto ha solo una vita limitata. Questo è causato in parte al desiderio dello stile “zampa di scimmia” che ha espresso con le sfere del drago del pianeta Cereal.

Il destino di Granolah è ancora in sospeso. Molti fan si chiedono se questo arco narrativo attuale che lo ha introdotto alla serie potrebbe essere anche l’ultimo.

Allo stato attuale, Dragon Ball Super deve ancora rivelare quando o se la serie televisiva tornerà.

Ricordiamo inoltre che tra pochissime settimane debutterà nelle sale giapponesi Dragon Ball Super: Super Hero. Il lungometraggio vedrà al centro della vicenda Gohan e Piccolo affrontare una nuova armata del Fiocco Rosso che minaccerà il pianeta con i due nuovi androidi Gamma 1 e Gamma 2.