Dragon Ball Super: Super Hero: Furukawa disegnatore e collezionista?

Dragon Ball Super: Super Hero è ormai vicino al suo debutto nei cinema giapponesi.

Tutti ricordiamo il periodo difficile che ha dovuto affrontare Toei Animation, azienda giapponese famosa per titoli come One Piece e Dragon Ball.

Infatti nel periodo di marzo ha subito un attacco hacker importante dove un ransomware ha avuto erroneamente accesso a contenuti.

Questo ha chiaramente portato allo slittamento di tutta la programmazione dell’azienda giapponese, coinvolgendo il nuovo film di Dragon Ball Super. Tuttavia tutto è ormai storia e quindi gli appassionati sono pronti al debutto del film l’11 giugno.

Ricordiamo anche che Dragon Ball Super: Super Hero comincerà ad essere distribuito al di fuori del Giappone a cominciare da agosto 2022, dunque potrebbe arrivare in Italia durante quel periodo.

Il film si concentrerà principalmente su Piccolo e Gohan che insieme affronteranno e cercheranno di eliminare la minaccia dei due nuovi androidi Gamma 1 e Gamma 2.

L’attenzione ora è tutta sul doppiatore di Piccolo, il quale si è fatto sentire molto in questo ultimo periodo. Furukawa infatti ha espresso il suo parere sulla novità legata al suo personaggio.

È emerso molto molto stupore da parte sua in quanto, dopo anni di doppiaggio del Namecciano, ha visto una novità che l’ha entusiasmato. Ci riferiamo alla nuova trasformazione che vedremo nel film. Questa lo porta al livello dei Saiyan.

Inoltre quello che l’ha reso sicuramente felice è il fatto che tutti gli appassionati l’abbiano notato.

Ma potete immaginare Furukawa realizzare degli sketch di Piccolo? È tutto vero! Nonostante non sia chiaramente al livello del maestro Toriyama e di Toyotaro, è una dimostrazione di connessione del personaggio. In un certo sento è come se fosse parte di sé, dopo tanti anni trascorsi con il personaggio.

Dai un’occhiata di seguito alle illustrazioni del veterano del doppiaggio:

Il risultato, bisogna dire, è comunque interessante e soprattutto notevole.

Furukawa però è anche il più grande collezionista del personaggio.

Si definisce infatti collezionista di molte figure di Piccolo! Infatti lui stesso ha rilasciato una dichiarazione dove afferma che risponde senza esitazione costantemente che il suo personaggio preferito è Piccolo, quando gli viene chiesto.

Potrebbe avere fino a 3000 figures, le dipinge, le pulisce e festeggia il Piccolo day!