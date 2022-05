Dragon Ball: un fan immagina una star della WWE nella serie

La serie realizzata da Akira Toriyama, Dragon Ball, ha riscosso tantissimo successo in Giappone e anche a livello mondiale. Moltissimi sono i lettori che sono cresciuti con le avventure di Goku a cui sono rimasti tutt’ora legati. Il pubblico con il passare degli anni è aumentato.

Ci sono nuove generazioni di lettori che si sono avvicinati con Dragon Ball Super, serie animata che vede Toyotaro diventare l’erede del maestro Toriyama.

Come ben si sa, il successo di una serie manga, in termine di vendite e continuità nel corso degli anni è determinato dai fan. Infatti sono loro che anche attraverso i cosplay aumentano la fama e la notorietà di un manga facendo in modo che anche altri lo conoscano.

Il mondo di Dragon Ball ha poi introdotto molti nemici anche particolari nel corso dei decenni della sua storia. Dragon Ball Z nelle saghe di Freezer, Cell e Majin Bu ne ha introdotti moltissimi e sicuramente i più particolari li abbiamo visti nella saga di Freezer.

Impossibile non ricordare la squadra Ginew il cui capitano si serviva di una tecnica bizzarra che gli consentiva di scambiare il suo corpo con quello dell’avversario.

Ma fin dove possono spingersi i fan? Uno di questi ha immaginato una star della WWE, il famoso John Cena, nei panni proprio della squadra Ginew. In effetti ripensando al personaggio e al suo spirito vivace, rientrerebbe perfettamente nei panni di questa squadra speciale.

L’utente Alandokkan3 ha direttamente pubblicato sulla propria pagina Twitter il wrestler con l’armatura tipica della squadra speciale di Freezer che condividiamo di seguito:

“Ginyu is the best TUR!” “No Goku/Gohan are the best TUR!” John Cena as Recoome: pic.twitter.com/VhI3cK96Yq — Alan (@Alandokkan3) May 12, 2022

Impossibile non dire che il risultato è sorprendente anche perché la somiglianza con Recoome è impressionante. Infatti l’obiettivo dell’utente era far interpretare il personaggio dai capelli arancioni a John Cena.

Ricordiamo che tra i progetti più imminenti della serie l’11 giugno di quest’anno debutterà in Giappone Dragon Ball Super: Super Hero. Il film che punterà i riflettori su Gohan e Piccolo alla presa della nuova Armata del Fiocco Rosso arriverà in Europa a partire da agosto 2022.