Dragon Ball: il nuovo rapporto fiscale svela il valore dell’anime

Dragon Ball è in assoluto il franchise che con One Piece è riuscito a conquistare la fetta di pubblico più alta raggiungendo lettori di appartenenti anche a generazioni diverse.

Il franchise di Akira Toriyama l’11 giugno lancerà in Giappone il nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero che vedrà al centro dei riflettori principalmente Gohan e Piccolo. Nel resto del mondo invece il film debutterà quest’estate a partire dal mese di agosto.

Dragon Ball ha continuato a raccontare delle avventure di Goku con la nuova serie disegnata di Toyotaro, Dragon Ball Super.

Al momento riportiamo che la serie anime del manga è rimasto in silenzio per un po’ di tempo. Tuttavia non passerà molto tempo prima che la serie torni in azione. Come abbiamo però menzionato sopra, Toei Animation con il nuovo film rimetterà in moto l’industria legata all’animazione della serie.

Di fatto l’azienda d’animazione giapponese nutre grandi speranze per Dragon Ball quest’anno in termini di entrate economiche. A tal proposito ecco un nuovo rapporto fiscale che spiega quanto sia redditizia la serie per la società di produzione.

Le informazioni provengono direttamente da Toei Animation che ha appena pubblicato i risultati del 2022.

L’anno fiscale si è concluso il mese scorso. Gli appassionati hanno potuto dare un’occhiata all’andamento dei titoli di Toei Animation lo scorso anno. Per quanto riguarda Dragon Ball è arrivato primo con 127 miliardi di yen.

La serie che si è piazzata al secondo posto invece è andato a Mobile Suit Gundam, superando per la prima volta 100 miliardi di yen.

One Piece, Kamen Rider e Naruto completano i primi cinque posti dello studio. Quindi questa è la classifica in termini basata sugli utili:

Dragon Ball; Mobile Suit Gundam; One Piece; Kamen Rider; Naruto

Toei Animation con i dati dal 2022, li userà per fare previsioni per il prossimo anno fiscale. Il primo trimestre del termine è già in corso e Toei Animation prevede che Dragon Ball incasserà 66 miliardi di yen durante questo periodo.

Con il film in arrivo l’11 giugno, è molto probabile che Goku riuscirà a realizzare quelle aspettative economiche.

Questo è un buon segno per l’azienda che dimostra che la crisi legata all’attacco hacker non intaccherà la stabilità dell’impresa.