Dragon Ball Super: Super Hero: svelati nuovi dettagli della sinossi

Dragon Ball Super: Super Hero sta per fare il suo debutto in Giappone a partire dall’11 giugno quindi questo vuol dire che manca un mese esatto al grande evento.

Ricordiamo che questa è la data che designa l’uscita del film solo in Giappone. Tuttavia di recente è stato annunciato il periodo di uscita europeo e quindi italiano! Infatti il comincerà ad essere distribuito al di fuori del Giappone a partire dal mese di agosto.

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche ad agosto il film potrebbe arrivare nei cinema italiani!

Ricordiamo che il film metterà al centro dei riflettori Gohan e Piccolo, il quale sfoggerà una nuovissima trasformazione. Infatti questa sarà una delle novità più importanti. Questo lo ha confermato anche il doppiatore giapponese del namecciano. Moltissime saranno le altre novità come il ritorno della fusione Gotenks, versione fat.

Dragon Ball Super: Super Hero riporterà nella schiera nemica l’Armata del Fiocco Rosso e porterà Gohan sotto i riflettori dopo tanto tempo.

Ora una nuovissima sinossi che va ad arricchire quello che sappiamo del film è arrivata per i fan.

Il trafiletto arriva direttamente da Crunchyroll in seguito all’ultimo aggiornamento del servizio sul film. Sarà Crunchyroll a portare il film nei cinema di tutto il mondo questa estate.

Per alimentare l’entusiasmo il brand ha condiviso una sinossi speciale che si può leggere di seguito:

“L’Armata del Nastro Rosso è stata una volta distrutta da Son Goku. Gli individui, che portano avanti il ​​suo spirito, hanno creato gli Androidi definitivi, Gamma 1 e Gamma 2. Questi due Androidi si chiamano “Super Eroi”. Iniziano ad attaccare Piccolo e Gohan. “Qual è l’obiettivo del New Red Ribbon Army? Di fronte al pericolo che si avvicina, è tempo di risvegliarsi, Super Hero”.

Come puoi vedere, non ci sono novità sconvolgenti o spoiler in questa sinossi.

Il trafiletto si concentra principalmente sui nuovi androidi dell’Armata del Fiocco Rosso, nonché su Gohan e Piccolo.

La coppia sarà conduttrice di quello che accadrà nel film. Quindi agli androidi spetterà una battaglia impegnativa contro Gohan e Piccolo, due dei più potenti guerrieri della Terra.