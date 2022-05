Dragon Ball Super: Super Hero: Toshio Furukawa sul potere di Piccolo

Dragon Ball Super: Super Hero si avvicina sempre di più giorno dopo giorno. Infatti tutti gli appassionati del mondo creato dal maestro Akira Toriyama vedono sempre più vicino l’11 giugno. La data di uscita ufficiale del nuovo film della serie.

Dopo l’attacco hacker che ha costretto Toei Animation, azienda di animazione giapponese, a slittare la distribuzione del film, tutto si è risolto per il meglio.

Infatti sono sempre più costanti gli aggiornamenti relativi ad alcuni personaggi, come alcune novità su Goku, Vegeta e Broly che pare resteranno leggermente in disparte mentre continuano ad allenarsi. A tal proposito chi avrà maggiore spazio in questo nuovo film saranno Gohan e Piccolo.

Ed è proprio del namecciano che parleremo oggi. L’insider DBSChronicles ha pubblicato sulla sua pagina Twitter una considerazione da parte del doppiatore del guerriero, Toshio Furukawa, sulla nuova trasformazione di Piccolo.

In a recent interview published on the DB Official Site, Toshio Furukawa shared his impressions on Piccolo's "Potential Unleashed" form.

Also, looks like he's really, really active in the community for him to see those comments 👀#DragonBallSuperSuperHero pic.twitter.com/5s5LNuibT4

