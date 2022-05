Dragon Ball Super: Super Hero: nuovi dettagli su Goku Broly e Vegeta

Dragon Ball Super: Super Hero è il nuovo film, il cui arrivo è previsto in tutti i cinema giapponesi l’11 giugno di quest’anno.

Inizialmente la data di uscita era prevista per il mese di aprile. Ma, come ormai è stato ripetuto diverse volte, un attacco hacker ha spinto Toei a slittare tutto.

Dal punto di vista della storia del film e delle novità, i fan potranno vedere la nuova trasformazione di Piccolo. Infatti il namecciano avrà un ruolo centrale insieme al suo allievo Gohan. Entrambi saranno i personaggi al centro della vicenda.

La schiera nemica sarà un’armata che molti fan già conoscono, infatti farà il suo ritorno. Parliamo dell’Armata del Fiocco Rosso. Magenta è il personaggio che ha rimesso su l’organizzazione e con Dr. Hedo che ha realizzato Gamma 1 e Gamma 2, vuole tornare a far vacillare la pace.

Saranno Gohan e Piccolo a dover impedire che ciò accada. Tra i personaggi ci sarà il ritorno di Gotenks, versione fat e i due saiyan dietro la fusione saranno adolescenti.

E Goku e Vegeta? I due Saiyan sembra che si alleneranno insieme a Broly, il Super Saiyan Leggendario, sul pianeta che Whis e Beerus.

Oggi infatti condividiamo altri dettagli sui tre Saiyan. Una nuova immagine vede i tre Saiyan fianco a fianco mentre si allenano, pronti ad affrontare qualsiasi pericolo.

L’utente DBSHype, che si occupa di mettere al corrente ogni appassionato sulla serie di Toriyama, ha condiviso su Twitter una nuovissima immagine promozionale per Dragon Ball Super: Super Hero. Di seguito è possibile osservarla:

DBS: SUPER HERO WSJ Page, featuring Goku, Vegeta & Broly! pic.twitter.com/covcB4FOkY — Hype (@DbsHype) May 6, 2022

Come si capisce chiaramente, in primo piano abbiamo Goku, Vegeta e Broly. Sui tre guerrieri non ci sono alcune novità che possano confermare il loro coinvolgimento nello scontro contro i due androidi. Tuttavia da questo aggiornamento possiamo aspettarci di vederli comunque in azione.

Per quanto riguarda la timeline del film confermiamo che Pan ha tre anni. Quindi si capisce che si svolge più di un anno prima della Saga finale di Dragon Ball Z le cui vicende prendono luogo dieci anni dopo la battaglia contro Kid Bu.

Il film si svolge ad un certo punto dopo la Saga dei prigionieri della pattuglia galattica, dove ha quattro anni.