Dragon Ball Super ha portato Broly nella saga canonica, e la domanda che sorge nella mente dei fan è se quest’ultima mostrerà una nuova forma di qualche tipo in Dragon Ball Super: Super Hero.

Le domande sono scaturite dal fatto che il personaggio ritornerà nell’anime, senza chiarire che ruolo potesse avere. Successivamente è stato rivelato attraverso ulteriore materiale promozionale, che il Saiyan si sottoporrà ad alcuni allenamenti necessari insieme a Goku e Vegeta.

I fan hanno chiesto a gran voce alcuni chiarimenti sul personaggio da quando è stato introdotto ufficialmente nelle saghe canoniche, e con il fatto che nuovo film gli desse un po’ di spazio in un allenamento per sfruttare meglio il suo potere, il pubblico si è presto domandato se anche Broly può ascendere al God Ki.

Attraverso i materiali promozionali condivisi da @DBSChronicles e altri fan su Twitter, che hanno scatenato ogni tipo di dibattito sulla natura del suo potere e sull’addestramento, i fan si sono chiesti se non stia attingendo già al potere divino, forse in una versione più raffinata e più potente della sua forma vista in Dragon Ball Super: Broly.

Broly IS working on controlling that "Super Saiyan Full Power" form after DBS: Broly.

But it's not stated ANYWHERE that he's gonna do it by getting God Ki.

He doesn't need God Ki to get the form under control. He needs TRAINING. https://t.co/vjKp3pQeYL

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) May 3, 2022