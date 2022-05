Dragon Ball Super: Toshio Furukawa invita i fan a guardare il nuovo film!

Ormai il nuovo film di Dragon Ball Super, Dragon Ball Super: Super Hero manca davvero poco! L’11 giugno si avvicina sempre di più infatti le trovate pubblicitarie per promuovere il film che si aggiungerà a quelli già sviluppati sono tanti.

V Jump sul nuovo numero ha mostrato in alcune pagine nuovi dettagli su alcuni dei personaggi più importanti dal punto di vista del loro coinvolgimento nella lotta contro il nuovo avversario. Che tanto nuovo non è dato che si tratta dell’Armata del Fiocco Rosso, rifondata da Magenta con il supporto di un nuovo scienziato pericoloso: Dr. Hedo.

Oggi riportiamo che a pubblicizzare il nuovo film di Dragon Ball Super si aggiunge anche Toshio Furukawa. L’insider DbsHype, che si occupa costantemente di fornire informazioni e novità legate al mondo creato da Toriyama, ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un messaggio del doppiatore giapponese.

Di seguito è possibile guardarlo per capire di cosa si tratta:

Toshio Furukawa’s latest promo for DBS: SUPER HERO:

“Today is Greenery Day, when we say green we think of Piccolo, I invite you to watch the movie Dragon Ball Super: Super Hero, hitting cinemas June 11th, in which Piccolo plays a big role!” pic.twitter.com/cz35SKv6kA

