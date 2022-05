Dragon Ball Super: Super Hero: leggi l’intervista della voce di Gamma 1

Dragon Ball Super: Super Hero è sicuramente l’attesa principale che tutti gli appassionati stanno aspettando con impazienza. Questo stato d’animo è legato, come ormai tutti abbiamo appreso, dall’attacco hacker ai danni della Toei Animation che ha provocato lo slittamento dell’uscita del film.

Questo momento di stallo però è stato superato e infatti l’uscita di Dragon Ball Super: Super Hero è prevista in Giappone l’11 giugno.

Molti insider si sono dati da fare e hanno fornito moltissimi aggiornamenti legati soprattutto alle campagne pubblicitarie e il merchandising per la promozione del film.

Ora grazie a DBSChronicles che ha condiviso tutto direttamente sulla sua pagina Twitter, riportiamo alcune novità legate al film grazie alle parole del doppiatore di Gamma 1, Hiroshi Kamiya:

Interview with Hiroshi Kamiya, Voice of Gamma 1, from #DragonBallSuperSuperHero in Nikkei Entertainment! May Issue (released on April 5)

Le parole del doppiatore sono piene di ammirazione e soprattutto passione e riconoscenza per la possibilità che ha avito. Di seguito rilasciamo le parole nel dettaglio:

“Ci sono delle scene dove combatto contro Gohan, e questo è stato un immenso piacere poter registrare con l’incredibile voce di Gohan (Masako Nozawa). Mako si atteggia in modo totalmente rilassato e non si sforza nemmeno un po’. Interpreta il ruolo di Goku, Gohan e Goten ma è come se questi personaggi esistessero già in lei. Inoltre pare che lei conosca se stessa come se fosse uno strumento musicale. Infatti sa benissimo quale tipo di suono emettere e anche in quale determinata circostanza. Mi porta a pensare come qualcuno possa raggiungere un livello così alto.”