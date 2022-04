Dragon Ball Super: guarda Toyotaro realizzare Majin Vegeta in un video

Dragon Ball Super è uno dei manga più seguiti che, nonostante i tanti anni della serie di Akira Toriyama sulla scena, continua ad appassionare vecchi lettori e a conquistarne nuovi.

Il manga al momento si concentra sulla figura di Bardack, il figlio di Goku e di suo fratello Radish. Nella serie Dragon Ball Z non si sapeva molto sul padre di Goku. Ora però negli ultimi capitoli, in particolare l’83 e 84, scopriamo che non solo Bardack era orgoglioso proprio come un Saiyan, ma era un guerriero fortissimo e che combatteva per i figli.

Tutti gli avvenimenti vengono approfonditi attraverso un flashback, che dovrebbe fare in modo di sbloccare tutti i ricordi da Saiyan di Goku. Il protagonista li ha dimenticati una volta giunto sul pianeta Terra.

Attraverso il flashback, ricordiamo che il papà di Goku sta combattendo contro Gas e riesce a raggiungere una nuova trasformazione che lo potenzia. Non si tratta però del Super Saiyan. L’obiettivo di Bardack è mettere tutti al sicuro infatti rinuncia alla possibilità di tornare sul Pianeta Vegeta tramite le sfere del Drago.

Il mangaka che si occupa dei disegni e di dare vita ai personaggi e alle loro lotte e Toyotaro. Oggi rilasciamo un’aggiornamento che mostra l’artista all’opera mentre realizza Majin Vegeta.

L’insider DBSChronicles ha condiviso sulla sua pagina Twitter il video che mostra il mangaka stesso al lavoro:

Il risultato è a dir poco sbalorditivo. Vedere ciò di cui è capace un mangaka professionista è sempre sorprendente. La cura dei dettagli e la precisione dei tratti è notevole e anche la colorazione in digitale del personaggio mostra il suo talento.

Ricordiamo che Dragon Ball Super al momento ha un altro progetto importante in uscita nei cinema giapponesi l’11 giugno. Parliamo del film Dragon Ball Super: Super Hero, che presenterà alcune novità.

L’armata del Fiocco Rosso torna con due nuovi androidi Gamma 1 e 2 e i riflettori saranno puntati principalmente su Gohan e Piccolo.