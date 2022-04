Dragon Ball Super con la saga del Sopravvissuto Granolah sta esplorando maggiormente il passato dei Saiyan, che molto probabilmente donerà manforte al prossimo power-up di Son Goku.

Tra i temi centrali dell’ultimo capitolo troviamo sicuramente il padre del protagonista, ovvero Bardack, che 40 anni prima ha sconfitto l’attuale nemico che sta dando filo da torcere a Goku e Vegeta.

Il cuore impavido e orgoglioso Saiyan la fa da padrone nel guerriero, che successivamente al rifiuto di essere aiutato da Monaito, decide di dare tutto se stesso, subendo ferite consistenti e perdendo anche la sua coda. Nel corso della furiosa battaglia con Gas il padre di Goku sblocca un nuovo potere, permettendogli così di sconfiggere il nemico.

In attesa di nuovi dettagli su questa inedita forma, l’artista su Twitter @ManuchArt00 ha voluto già interpretarla a colori, rappresentando Bardack con un’aura potente che lo ricopre completamente. L’artista ha scelto una colorazione dorata, richiamando il celebre Super Saiyan, raggiunto molteplici anni dopo dal suo stesso figlio, Son Goku.

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero che uscirà il prossimo 11 giugno:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.