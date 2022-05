Dragon Ball Super: Super Hero: svelato il periodo di uscita del film in Italia

Dragon Ball Super: Super Hero potrebbe uscire Italia nel mese di agosto! A partire da quest’estate partirà la distribuzione del film al di là del Giappone in tutto il mondo compresa l’Europa.

Dopo la vicenda che ha inginocchiato la Toei Animation a causa di un attacco hacker che ha slittato la programmazione dell’azienda, il tutto si è fortunatamente risolto.

Infatti il film vedrà la luce tra quasi un mese esatto, ossia l’11 giugno.

La notizia che abbiamo riportato è stata pubblicata dall’insider DBSChronicles, che ormai ben conosciamo.

Di seguito è possibile dare un’occhiata a quanto detto:

BREAKING: Crunchyroll's first globally-distributed theatrical release, #DragonBallSuperSuperHero will be released "across the globe" in AUGUST in all continents. (Source: https://t.co/dYordR2W81) pic.twitter.com/CLP2fnMmcN — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) May 10, 2022

Per la gioia di tutti gli appassionati in Italia, ma complessivamente di tutto il globo al di là del Giappone, si legge che a partire da agosto Dragon Ball: Super Hero sarà distribuito nei cinema in Nord America, America Latina, Australia/ Nuova Zelanda, Africa, Middle East e in Europa.

Ed è questo il continente di nostro interesse. Questo ci porta a supporre concretamente che il film potrebbe uscire in Europa, dunque anche in Italia, nel mese di agosto.

Anche l’insider DbsHype conferma quanto descritto, come si può vedere di seguito:

DBS: SUPER HERO release officially confirmed for these places so far! pic.twitter.com/H9QLxukXOB — Hype (@DbsHype) May 10, 2022

Quindi è proprio Crunchyroll che annuncia che sta per introdurre il nuovo film di Toei della serie di Akira Toriyama.

Da quest’insider si capisce che il film sarà disponibile sia sottotitolato che doppiato nelle lingue relative al luogo di interesse.

Adesso non ci resta che aspettare ancora un po’ prima di poter riportare informazioni ufficiali sulla data di uscita del film nei nostri cinema.

Ricordiamo che si tratta del quarto film in cui Toriyama è coinvolto direttamente ed è il secondo a portare il nome di Dragon Ball Super. È il primo ad essere prodotto utilizzando principalmente l’animazione in 3D.

Il film vedrà il ritorno dell’Armata del Fiocco Rosso grazie a Magenta che collabora con Dr. Hedo. È lui il nuovo scienziato che ha dato vita a due nuovi spietati androidi: Gamma 1 Gamma 2.

Chi si occuperà della sicurezza della pace e dell’ordine sulla Terra? Sorprendentemente non Goku né Vegeta. Bensì Gohan e Piccolo. Saranno loro al centro dei riflettori, con il namecciano pronto a sfoggiare una nuova trasformazione. Di questa ha detto la sua anche il doppiatore di Piccolo.

Saranno tante le sorprese di questo nuovo film e non ci resta che aspettare la sua uscita per scoprirle!