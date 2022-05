Dragon Ball: Furukawa rivela la sua scena preferita di Piccolo

Recentemente abbiamo avuto modo di riportare il pensiero del doppiatore di Piccolo sul nuovo film di Dragon Ball, Dragon Ball Super: Super Hero. Furukawa ha espresso tutto il suo stupore ma anche piacere nel vedere che Piccolo, il personaggio che doppia da sempre, ha raggiunto una nuova trasformazione.

La cosa che lo rende più felice è che anche i fan della serie siano riusciti a notarlo. In questo modo l’appeal di Piccolo aumenta, considerando anche che il namecciano insieme a Gohan sarà il protagonista al centro delle vicende del film. L’allievo e il maestro si troveranno faccia a faccia con Gamma 1 e Gamma 2, i due nuovi androidi creati dallo scienziato Dr. Hedo che hanno riportato in attività l’Armata del Fiocco Rosso.

A un mese dal debutto nelle sale giapponesi, l’11 giugno, del film di Dragon Ball Super, Furukawa ha continuato ad aggiungere ulteriori impressioni sul personaggio che gode della sua voce.

L’aggiornamento giunge direttamente dal sito Web ufficiale di Dragon Ball. In questa occasione il team ha parlato con Furukawa di Dragon Ball Super: Super Hero e dei viaggi di Piccolo fino ad oggi. Quando gli è stato chiesto quale delle scene di Piccolo è la sua preferita fino ad oggi, Furukawa ha scelto una scena di Dragon Ball Z.

“Probabilmente la scena in cui, dopo aver instaurato una relazione maestro-allievo con Gohan, Piccolo si sacrifica per salvargli la vita. E poi quando cade a terra in punto di morte, con le lacrime agli occhi si apre a Gohan riguardo al tempo trascorso insieme. È la mia scena preferita. Molto commovente”