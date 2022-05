Dragon Ball Super 84: arrivano i primi spoiler ufficiali del capitolo

Nel capitolo precedente di Dragon Ball Super, i lettori hanno visto come Bardock ha sconfitto Gas della malvagia famiglia Heeter 40 anni fa.

Grazie al Saiyan’s Scouter conservato da Monaito, Goku è in grado di scoprire cosa è realmente accaduto in quel luogo e questo ricordo rilevante di suo padre avrà probabilmente importanti implicazioni nella sua attuale lotta contro il Guerriero più Forte dell’Universo.

È anche probabile che Elec, il leader degli Heeter, si occupi delle “questioni d’affari” di cui ha parlato nei capitoli precedenti. Potrebbe trattarsi di Freezer molto probabilmente, dato che la distruzione del Pianeta Vegeta si avvicina.

Al momento sono stati rivelati piccoli spoiler per il capitolo 84, che potete visionare in calce, dove ammiriamo ancora una volta un passato dimenticato, che viene alla luce alla vista di una nuova minaccia. Goku infatti rammenta il momento in cui ha lasciato il suo Pianeta natale, grazie all’amore dei suoi genitori.

Le tavole successive conducono Goku nel presente, in vista del nuovo scontro che successivamente ai flashback ha cambiato rotta.

L’uscita di Dragon Ball Super Capitolo 84 è prevista per giovedì 19 maggio 2022 su MangaPlus, è il titolo sarà “L’orgoglio di una razza guerriera”.

Dragon Ball Super Chapter 84 Drafts (1/2). #DBSpoilers Title: Pride of the Warrior Race! pic.twitter.com/4NjnnPrhEP — Hype (@DbsHype) May 13, 2022

Dragon Ball Super Chapter 84 Drafts (2/2). #DBSpoilers Title: Pride of the Warrior Race! pic.twitter.com/qd9vr6xFJm — Hype (@DbsHype) May 13, 2022

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film: