Dragon Ball Super 83 entra nel vivo, ed esplora un passato fragoroso fatto di sangue, vendetta, orgoglio e cuore Saiyan.

Il temporaneo ritiro degli Heeters dal campo di battaglia ha concesso una pausa ai protagonisti, conducendo così il lettore a 40 anni prima, tramite un flashback altamente interessante.

“Bardack Vs Gas Parte 2” è il titolo di questo nuovo capitolo, che potete leggere gratuitamente sulla piattaforma digitale MangaPlus.

Come già accennato la narrazione si sposta a 40 anni nel passato, dove si infiamma lo scontro tra Bardack e Gas.

L’incredibile scambio di colpi tra i due guerrieri viene interrotto dall’apparizione del drago Toronbo, al quale Monaito a chiesto di riportare sul pianeta Vegeta lo stesso Bardack, che mosso dall’orgoglio dei Saiyan rifiuta l’invito per portare a termine lo scontro.

Alla fine dello scontro con Gas, e successivamente al rifiuto del desiderio, Monaito Chiede a Bardack cosa desiderasse ardentemente il suo cuore, e quest’ultimo risponde semplicemente che vorrebbe tutto il bene per i suoi figli, e che negli anni a venire possano crescere sani e forti.

Forse è stato proprio questo desiderio espresso al Drago Toronbo di permettere a Goku e Radish di sopravvivere alla distruzione del Pianeta Vegeta? Che come sappiamo è stato raso al suolo da Freezer.

