Dragon Ball Super: qual è la reazione dei fan su Goku e Vegeta potenziati?

Dragon Ball è uno dei manga che ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di bambini ora adulti e in tutto ciò le avventure di Goku continuano con Dragon Ball Super! Tra questi lettori che sono cresciuti con Dragon Ball ci sono molti che ora sono mangaka e hanno una loro serie in corso serializzata su Jump.

Questo perché la serie di Akira Toriyama ha ispirato tantissimi giovani a scrivere e disegnare un loro manga. Questo è un po’ il caso di Toyotaro che però non si occupa di un suo manga, ma è il disegnatore di Dragon Ball Super.

Di recente negli ultimi capitoli Goku e Vegeta stanno facendo passi in avanti nella battaglia contro Gas. Stiamo parlando dell’essere attualmente più forte dell’universo. Nonostante i due Saiyan abbiamo raggiunto livelli incredibili, Goku con l’Ultra Istinto e Vegeta con l’Ultra Ego, il divario di potenza è ancora grande.

Goku però riesce a rivedere Bardack nei suoi ricordi e scopre che il padre ha già affrontato Gas avendo la meglio su di lui. Scopre anche che Bardack durante la battaglia ha sbloccato una nuova trasformazione determinante per battere Gas. Va precisato però che con la sua trasformazione (non in Super Saiyan) aveva raggiunto il livello di Gas ma senza superarlo.

Grazie ai ricordi del padre Goku riesce a capire meglio quello che viene definito L’Orgoglio dei Saiyan ed è esattamente quello di cui aveva bisogno per dare libero sfogo all’Ultra Istinto, prima trattenuto. Ricordiamo che Goku una volta arrivato sulla Terra, batte la testa e fondamentalmente si dimentica di essere un Saiyan. Soprattutto nei comportamenti.

Vegeta per padroneggiare invece l’Ultra Ego non deve ricordare nulla ma deve risvegliare quell’orgoglio e cinismo a cui ci aveva abituato da subito. Infatti riesce a portare il suo potere ad un livello superiore. Apprende l’Hakai, capace di distruggere qualsiasi cosa e chiunque tocchi.

Ora i due Saiyan combattono fianco a fianco. Tutti gli appassionati sono entusiasti nel vedere i due rivali combattere insieme.

Di seguito è possibile vedere la reazione degli appassionati nel vedere i due personaggi potenziati combattere insieme:

#DBSpoilers (Chapter 84) This panel of Ultra Ego Vegeta and Ultra Instinct Goku powering up while Gas watches GOES HARD 🔥 pic.twitter.com/6Ues8TolYm — Alpha | #KNYLovers (@Alpha_ExeGhost) May 17, 2022

Quest’utente Alpha_ExeGhost condivide tutto il suo entusiasmo e lo stesso fa wargodbroly. Come si può leggere di seguito spera di poter vedere al più presto questa scena nell’adattamento anime:

Un altro fan si è divertito a colorare la pagina più iconica del capitolo che vede Goku e Vegeta liberare il loro potenziale: