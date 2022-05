Dragon Ball Super: Super Hero: nuova foto dallo studio di registrazione

Dragon Ball Super: Super Hero è il film che tutti gli appassionati attendono da mesi. Dopo la parentesi attacco hacker ai danni della Toei Animation, tutto si è risolto per il meglio e la data di uscita confermata per l’11 giugno lo dimostra.

C’è molto di più, in quanto adesso anche tutti gli appassionati di tutto il mondo che sono incuriositi possono accogliere il film nei cinema dei loro paesi a partire da quest’estate. Precisamente a partire da agosto 2022. Sarà Crunchyroll a occuparsi della distribuzione del film.

Riguardo Dragon Ball Super: Super Hero, sappiamo che si tratta del secondo film della serie Super ed è il quarto che vede il coinvolgimento di Akira Toriyama.

Molte sono le notizie e aggiornamenti che abbiamo rilasciato e l’ultima è relativa a Gohan che usa il PC. In questa notizia si vede anche la doppiatrice storia di Goku, Gohan e Goten di spalle mentre è al lavoro.

Oggi presentiamo un aggiornamento analogo ma relativo a Piccolo!

La foto proviene dal team di Dragon Ball che ha pubblicato una foto del dietro le quinte dello studio. La troupe sta ancora lavorando al doppiaggio del film, il che significa che gli attori stanno finendo le battute.

In quanto tale, questa foto mostra Toshio Furukawa registrando in una cabina, e c’è un fermo immagine di Piccolo che non abbiamo mai visto prima.

La foto di cui parliamo è stata condivisa dall’account Twitter DbsHype che riportiamo qui di seguito:

DBS: SUPER HERO Production site report No.2 – Image taken during the dubbing of movie! Showing a new image of Piccolo! pic.twitter.com/FUd3xiFUwx — Hype (@DbsHype) May 20, 2022

A giudicare da questo scatto il design del personaggio in CG non sembra apertamente in 3D. Poiché sono state pubblicate altre promozioni per Dragon Ball Super, i fan si sono sentiti più sicuri della sua estetica in CG.

Il namecciano avrà un ruolo molto importante e centrale nel nuovo film, insieme al suo allievo Gohan. Saranno loro due, fianco a fianco, ad affrontare la nuova minaccia che colpirà la terra. Questa minaccia si chiama Armata del Fiocco Rosso, che con il nuovo scienziato Dr. Hedo è pronta a scatenare i due nuovi androidi, Gamma 1 e Gamma 2.