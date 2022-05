Dragon Ball Super: Super Hero conferma il 4D, proiezioni Dolby e non solo

Manca ormai sempre meno e si può far partire un countdown molto più prossimo all’11 giugno, data di uscita giapponese di Dragon Ball Super: Super Hero. Parliamo del secondo film della serie Super. Questo vede il pieno coinvolgimento del maestro Akira Toriyama, in cui i proiettori saranno puntati fortemente su Piccolo e Gohan. I due guerrieri, nonché rispettivamente maestro e allievo, combatteranno la minaccia dei due androidi, Gamma 1 e Gamma 2, creati dallo scienziato Dr. Hedo.

Ma quali saranno le caratteristiche del film dal punto di vista tecnico legate alla proiezione?

Toei Animation ha annunciato che Dragon Ball Super: Super Hero, sarà proiettato in IMAX, 4DX, MX4D e Dolby Cinemas in Giappone insieme alle normali proiezioni. Invece a partire dall’11 giugno il film sarà proiettato in IMAX, in 4DX e MX4D a partire dal 25 giugno e in Dolby Cinemas a partire dal 1 luglio.

Riguardo la funzione IMAX, è un sistema di proiezione che mostra immagini e video con una grandezza e una risoluzione molto superiore rispetto ai sistemi di proiezione convenzionali.

La funzione 4DX consente a una proiezione cinematografica di essere aumentata con effetti ambientali quali il movimento delle poltrone, odori, nebbia e vento insieme con l’audio e il video tradizionali. E fondamentalmente la stessa esperienza consente di vivere l’MX4D.

Dopo questo aggiornamento siamo sicuri del fatto che tutti gli appassionati sarebbero disposti persino disposti a volare fino in Giappone pur di vivere questa esperienza incredibile.

Ma non sarà necessario. Infatti a partire da agosto 2022 Crunchyroll comincerà a distribuire il film nel resto del mondo al di là del Giappone. Quindi ci saranno probabilità altissime di poter andare al cinema in Italia e guardare il film. E perché no, guardarlo con tutte le tecnologie cinematografiche annunciate in questo articolo!