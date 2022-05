Dragon Ball Super: Super Hero: l’outfit di Bulma sarà realmente in vendita

Il nuovo film della serie Super di Dragon Ball, Dragon Ball Super: Super Hero sta per debuttare l’11 giugno in Giappone per poi cominciare a essere rilasciato nel resto del mondo da agosto 2022.

Molte saranno le novità che caratterizzeranno il Dragon Ball Super: Super Hero, primo fra tutti i protagonisti principali che vedranno Gohan e Piccolo in prima linea ad affrontare la nuova minaccia dell’Armata del Fiocco Rosso ricostruita da Magenta. Il nemico si affida a un nuovo scienziato, Dr. Hedo, il quale costruisce due nuovi androidi: Gamma 1 e Gamma 2.

Altre novità sono inerenti ai figli di Goku e Vegeta. Trunks e Goten infatti saranno adolescenti, non più guerrieri coraggiosi in tenera età.

Ci saranno anche personaggi secondari che affiancheranno i guerrieri Z, tra cui anche Bulma.

Bulma ha da sempre fatto parte della serie e ha sempre dato il suo contributo in ogni minaccia per la terra come scienziata. Si ricorda la saga di Freezer ad esempio, dove con Gohan e Crillin si reca su Namek.

Ora in occasione del nuovo film Bulma lavorerà al fianco dei suoi amici e supporterà suo marito Vegeta per contrastare l’Armata del Fiocco Rosso. Oggi annunciamo che grazie a una nuova collaborazione, i fan potranno acquistare l’outfit di Bulma dal film nella vita reale.

La notizia arriva dal Giappone. Il marchio XLARGE ha annunciato i suoi piani per lavorare con Dragon Ball Super per una linea di abbigliamento cinematografico. Il marchio rilascerà una sfilza di magliette esclusive ispirate a Dragon Ball, ognuna con un prezzo di poco superiore a 45€.

Di seguito è possibile dare un’occhiata alla tuta gialla indossata da Bulma:

Quanto costerà invece questa tuta? il prezzo si aggirerà intorno ai 100€. La tuta a maniche corte presenta una chiusura frontale con zip e tasche sul petto. Sul retro della tuta, il logo XLARGE si trova stampato in bianco.

La collaborazione è ora avviata in Giappone online. I negozi XLARGE all’estero presenteranno gli articoli entro la fine di maggio. Al momento, non ci sono piani che prevedono l’esportazione di questa linea di abbigliamento al di fuori del Giappone, ma i fan possono aspettarsi qualche novità a riguardo.