Dragon Ball Super: Furukawa parla del doppiaggio con Nozawa

La serie di Dragon Ball ormai è prossima al debutto in tutti i cinema giapponesi con Dragon Ball Super: Super Hero. La data è ormai nota a tutti, ovvero l’11 giugno 2022. Negli ultimi giorni molti hanno rilasciato dichiarazioni, soprattutto il doppiatore di Piccolo, Furukawa.

Innanzitutto è molto contento di vedere il suo personaggio presentare per il film una nuova trasformazione. Infatti dice che questa novità gli fa piacere perché in questo modo porta il namecciano su un altro livello, al pari dei Saiyan. Ha anche apprezzato l’occhio attento dei fan che hanno notato dei dettagli mancanti sul corpo di Piccolo. Questi sono i tratti visibili che ne determinano la trasformazione.

Inoltre Furukawa ha confessato il suo momento preferito di Piccolo. Si riferisce alla saga dei Saiyan quando Nappa scaglia il suo attacco più potente verso Gohan. Piccolo gli fa da scudo salvandogli la vita ma perdendo la sua. Abbiamo anche scoperto essere il fan numero 1 del personaggio!

Ora riportiamo che sia Toshio Furukawa che Masako Nozawa, storici doppiatori rispettivamente di Piccolo e Goku, Gohan e Goten, hanno doppiato i rispettivi personaggi per decenni.

Piccolo originariamente aveva intenzioni cattive che stava cercando di governare il mondo, per poi diventare un protettore del mondo grazie all’influenza del figlio di Goku, Gohan.

Nell’ultima intervista con Toshio Furukawa ha svelato i momenti “di spicco” dalla sua lunga storia come il Namecciano Piccolo:

“Masako Nozawa portava il buon umore in studio. Raccontava sempre barzellette, facendoci sentire come un gruppo di amici che si stavano solo divertendo. Una delle sue battute che ricordo è stata durante le scene in cui Piccolo stava allenando Gohan, lei e Joji Yanami (Re Kajo) iniziava a rimproverarmi, dicendo: “Smettila di fare il bullo con Gohan!” Joji era bravo anche con le battute, ricordo che mi diceva: “Solo perché sei Furukawa non significa che puoi essere così duro! È solo un ragazzino! “E poi mi scusavo dicendo,” Mi dispiace! È la parte del mio personaggio!”

In una parte dell’intervista c’è un gioco di parola che vale la pena di spiegare. Al doppiatore viene detto “Solo perché sei Furu-kawa non significa che puoi essere così duro”. Nella traduzione letterale dall’inglese Furukawa viene inteso come “Furu-kawa”. Letto così si avvicina a “full power” (piena potenza) e questo spiega il gioco di parole di Joji Yanami.