Dragon Ball Super: quante copie ha venduto l’ultimo volume ad aprile?

Dragon Ball Super, come tutti sappiamo bene, è una serie narra le vicende accadute dopo la battaglia contro Majin Bu e comprende i dieci anni seguenti fino alla fine di Dragon Ball Z.

Il ruolo principale legato alle illustrazioni e ai disegni per le tavole del manga spetta a Toyotaro. Il mangaka infatti ha come avuto la benedizione da parte del maestro Akira Toriyama come suo successore di Dragon Ball!!

Oggi riportiamo un aggiornamento relativo al nuovo volume della serie, il numero 18 in termini di vendita. Questo dato è stato condiviso dall’insider DbsHype sulla sua pagina Twitter.

Dragon Ball Super manga sold 241,816 copies in April 2022 & ranked 9th on Oricon’s top 20 list! pic.twitter.com/exJ85pMWlo — Hype (@DbsHype) May 6, 2022

Come si vede il volume 18 ha venduto nel mese di aprile 241,816 copie e si è piazzato al nono posto nella top 20 di Oricon! Un risultato notevole e importante che va ancora a dimostrare che i lettori scelgono ancora di leggere le vicende di Goku.

Il volume 18 raccoglie quattro capitoli che sono i seguenti:

Bardack, il padre di Goku; Il desiderio di Gas; Gas VS. Granolah (1ª parte); Gas VS. Granolah (2ª parte)

Quello che viene narrato in questo volume vedono Monaito e Vegeta rivelare a Goku che Bardack era suo padre.

Il Saiyan è protagonista di un atto di compassione. Durante lo sterminio dei Cerealiani e dei namecciani che vivevano su Cereal, Bardack risparmia la vita a Monaito e Granolah, e di sua madre Muezli.

Monaito spiega a Granolah che furono gli Heeter a incaricare Freezer e i Saiyan di attaccare Cereal. A uccidere Muezli fu Elec.

Granolah e Monaito si salvano solo grazie a Bardack in quanto sconfigge Gas. Adesso che gli Heeter hanno radunato le sfere di Cereal evocano Toronbo. Di conseguenza Elec gli chiede di trasformare Gas nel guerriero più forte dell’universo.

Elec riesce a toglie l’inibitore che Gas porta alla fronte. Questo inibitore è come un freno che fa in modo che gli Heeter non perdano la razionalità.

Il risultato è che Gas diventa una creatura aggressiva e feroce, anche se riesce a mantenere sempre il controllo.

Di un livello superiore, sconfigge Granolah e Vegeta. L’unico che può tenergli testa e affrontarlo è Goku. Gas, vedendolo in azione, rivede il padre Bardack.