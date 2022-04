Dragon Ball Super: come può svilupparsi l'Ultra Istinto di Goku?

Dragon Ball Super ha riportato Bardack negli eventi attuali del manga con uno speciale flashback che evidenzia una parte inedita del suo passato, ma ha effettivamente fornito alcuni nuovi indizi per Goku in merito a una nuova dell’ Ultra Istinto?

L’arco di Granolah il Sopravvissuto ha raggiunto uno snodo critico in quanto Goku sta lottando per affrontare il potentissimo Gas e si sta dibattendo su cosa potrebbe effettivamente fare per sconfiggere l’onnipotente Heeter.

Ma sembrava esserci qualche speranza in un combattimento che il padre di Goku ha avuto con Gas, dato che il padre di Goku ha in qualche modo sconfitto l’Heeter molto tempo fa, nonostante l’immenso divario di potere.

Ma con l’ultimo capitolo di Dragon Ball Super che mostra il combattimento completo tra Bardack e Gas nel passato, i fan hanno potuto vedere che la vittoria di Bardock contro l’Heeter non era poi così speciale.

Si è semplicemente spinto attraverso i suoi limiti, proprio come si è spinto Goku attraverso molti dei suoi combattimenti nella serie fino ad ora.

Quindi se la vittoria in sé non è l’indizio che aiuterà Goku a sconfiggere l’Heeter, allora forse è nell’idea di Bardack che cerca solo la vittoria che aiuterà Goku a raggiungere il suo nuovo Ultra Istinto?

Il capitolo 83 di Dragon Ball Super vede Bardack spinto al limite, tanto che entra in una pseudo versione della forma Super Saiyan che lo conduce ad un potenziamento sufficiente capace di distruggere il nemico.

Successivamente Gas chiede a cosa potrebbe pensare Bardack nella loro battaglia di vita o di morte, e Bardock risponde che tutto ciò a cui sta pensando è la vittoria. Ora a Goku è stato detto da Whis che deve attingere alla sua versione di Ultra Istinto ascoltando la voce dentro di lui per andare oltre il suo attuale potere.

In quel momento Goku non ha capito cosa significasse, ma dopo aver visto l’Ultra Ego di Vegeta in azione (in cui pensava solo alla distruzione), forse la nuova versione dell’Ultra Istinto di Goku è una forma che può scatenare e sviluppare pensando semplicemente alla vittoria?

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero che uscirà il prossimo 11 giugno:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.