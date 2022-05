Dragon Ball Super: Super Hero: Gohan al lavoro sul PC?

Dragon Ball Super: Super Hero è ormai alle porte e tutti noi sappiamo la data di uscita in Giappone. Tutti questi aggiornamenti legati al film coinvolgono tantissimo anche gli appassionati di tutto il mondo. Infatti possiamo tutti prepararci per un’eventuale uscita italiana a cominciare dal mese di agosto 2022. Chiaramente non ci sono garanzie ne notizie ufficiali. Quello che confermiamo però è che a partire da agosto il film verrà distribuito al di là del Giappone.

Questo film ha visto il pieno coinvolgimento del maestro e creatore della serie Akira Toriyama. I personaggi che saranno maggiormente coinvolti saranno Piccolo e il suo allievo Gohan. Riguardo il resto dei personaggi, e pensiamo subito a Vegeta e Goku, saranno impegnati a fare altro. Ad esempio Vegeta e Goku rimarranno ad allenarsi con Broly.

Per quanto riguarda Gohan oggi riportiamo un aggiornamento sul personaggio con un’immagine. Questa è stata condivisa direttamente sulla pagina Twitter dell’insider DB_super2015 e noi la riportiamo di seguito:

La didascalia della foto condivisa sopra recita:

“Wow! Abbiamo una foto di Dragon Ball Super: Super Hero durante il doppiaggio. Tutti sono così concentrati! Ma anche così, la situazione di Gohan è…”.

Come puoi vedere, Gohan ha un aspetto interessante in questa foto. Indossa il mantello bianco di Piccolo e la sua uniforme da allenamento viola, ma indossa comunque i suoi occhiali.

Probabilmente potrebbe trattarsi di una scena dopo essersi allenato con Piccolo, dato che indossa questa uniforme. Nell’immagine condivisa Gohan è dietro una scrivania con i libri di testo.

Sembra che il Saiyan sia impegnato a scrivere qualcosa.

Il dettaglio più bello di questa foto è la doppiatrice di Gohan, Masako Nozawa, che si può ben riconoscere in studio di registrazione.

Ciò significa che il personaggio deve parlare a se stesso o a qualcun altro mentre è in scena. Ora chiaramente tutti gli appassionati sono curiosi di vedere in prima persona la scena anticipata da questa immagine, e scoprire cosa ha Gohan sul suo laptop.