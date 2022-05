Dragon Ball Super: quale livello di forza ha sbloccato Vegeta?

Dragon Ball Super negli ultimi capitoli del manga, continua a presentare ai lettori Goku e Vegeta affrontare il membro più potente dell’organizzazione Heeters, Gas. Come abbiamo appreso, si tratta dell’essere più forte dell’universo al momento.

Ma l’ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha mostrato che tipo di livello Vegeta è riuscito a raggiungere!

Ora la situazione potrebbe capovolgersi? La risposta definitiva non c’è ancora. Ma la probabilità c’è.

Vegeta ha imparato molto negli allenamenti con il Dio della Distruzione Beerus. Infatti è con lui che ha sbloccato la trasformazione Ultra Ego. Questa trasformazione è agli antipodi con l’Ultra Istinto di Goku.

Nel capitolo precedente abbiamo assistito alla battaglia tra Bardack e Gas avvenuta prima che il pianeta Vegeta fosse distrutto da Freezer.

Vegeta e Goku hanno capito come il padre di Goku sia riuscito a sconfiggere Heeter. Ricevendo nuovi abiti Saiyan da Monaito, i due saiyan hanno combattuto fianco a fianco sfruttando la loro forma migliore, per sconfiggere Gas.

Vegeta dimostra che non solo ha appreso la sua nuova tecnica da Lord Beerus, ma ha anche appreso l’energia nota come Hakai che normalmente è in grado di distruggere qualsiasi cosa e chiunque tocchi.

Il principe dei Saiyan scaglia un potente attacco contro Gas, ma pare che il livello di Heeter sia così alto al punto di respingerlo al mittente.

L’attacco di Vegeta non ha successo poiché Gas è in grado di abbatterlo con alcuni colpi devastanti, ma il Principe Saiyan si riprende a tempo di record. Stupefacente Heeter, il Principe di tutti i Saiyan conclude il capitolo affermando:

“Il danno non è altro che carburante per me. Ti rendi conto di cosa significa? Sto solo diventando più forte.”

Ma alla fine sarà davvero Vegeta a sconfiggere Gas? Nonostante il suo livello di forza indubbiamente incredibile, non possiamo dirlo con certezza. Anche perché storicamente Vegeta anche quando aveva la vittoria in pugno non ha mai concluso la battaglia. Chi portava tutto a compimento era Goku.

Nonostante questo molti fan di Dragon Ball Super tifano per il padre di Trunks, sperando che alla fine sarà lui a sconfiggere Gas.