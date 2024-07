Junji Ito condivide un aggiornamento sull’anime di Uzumaki

Junji Ito è considerato come il miglior mangaka del genere horror di sempre e c’è un progetto anime legato a una delle sue opere più iconiche. Stiamo chiaramente parlando di Uzumaki, con Adult Swim che ha fatto impazzire tanti appassionati dopo aver annunciato che stava lavorando su un nuovo adattamento anime di Uzumaki di Junji Ito. Ma quell’annuncio ha poi visto una serie di notizie poco felici in seguito. Cartoon Network e I.G. Production ha confermato in passato che la serie avrebbe subito uno slittamento indefinito, lasciando molti fan a chiedersi se la storia inquietante sarebbe mai arrivata sul piccolo schermo.

Fortunatamente, in una nuova intervista, il maestro dell’horror fornisce un importante aggiornamento sulla serie e su quando i fan potrebbero aspettarsi che arrivi.

Ricordiamo prima di procedere che la storia di Uzumaki ruota attorno a una piccola cittadina di montagna che si trova ad affrontare circostanze terrificanti. Afflitto da una maledizione che vede le “spirali” emergere in modo inquietante, il manga presenta alcune delle realizzazioni grafiche più inquietanti mai concepita da altri manga. Sebbene Junji Ito abbia visto una manciata di adattamenti anime che hanno dato vita ad alcune delle sue migliori storie, non c’è mai stato un adattamento anime incentrato su Uzumaki. Paradossalmente, esiste un lungometraggio live-action distribuito in Giappone nel 2000.

In una nuova intervista con il Japan Times, Junji Ito conferma che i primi quattro episodi di Uzumaki di Toonami sono stati completati. Non solo sono finiti, ma Ito stesso approva il lavoro realizzato. Nel descrivere nel dettaglio il fascino della storia, il maestro dell’horror spiega in che modo Uzumaki e le sue spirali riescano ad essere così spaventose: “Ha un fascino che rende chiaro il motivo per cui alcune persone sono ossessionate dallo scoprire il segreto del suo schema, ma svelarlo sarà difficile. E probabilmente far precipitare il proprio mondo nel caos“.

L’articolo rivela anche che Uzumaki uscirà entro la fine dell’anno su Adult Swim. Questo anche se non ci sono ancora dettagli su una data di uscita specifica. Dopo i numerosi ritardi che hanno perseguitato la serie per anni, questa è un’ottima notizia per i fan di Uzumaki, poiché questa stagione di Halloween potrebbe avere un’importante debutto che calzerebbe a pennello. Sulla base del filmato che i fan hanno visto finora, Uzumaki potrebbe essere il miglior adattamento anime di Junji Ito mai visto.

Fonte – Comicbook