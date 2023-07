Uzumaki: l’anime basato sul manga di Junji Ito si mostra in una nuova clip

Una delle storie horror più famose del maestro Junji Ito è Uzumaki. Si tratta di un manga seinen di genere horror, serializzato sulla rivista Big Comic Spirits dal 1998 al 1999 e in seguito i capitoli sono stati raccolti da Shogakukan in tre volumi, pubblicati tra agosto 1998 e settembre 1999. In Italia il manga è arrivato in tutte le fumetterie grazie all’editore Star Comics da marzo 2018 ad aprile dello stesso anno.

Ito ha dato prova di essere il maestro dell’horror e, nel corso degli anni, il successo delle sue storie raccapriccianti hanno debuttato sul piccolo schermo con degli adattamenti anime. E tra questi, ce n’è uno che tutti i fan del mangaka stanno aspettando da un po’ di tempo. Stiamo chiaramente parlando di Uzumaki, in lavorazione ormai da diversi anni e prodotto da Production I.G. e Adult Swim. Ma con il presente articolo vogliamo riportare una breve clip mostrata in anteprima, con sorpresa generale, che mostra un primo risultato dell’anime di Uzumaki. Si può subito capire che il prodotto è di una qualità incredibile.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider Wsstalkback. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere sopra, la clip di Uzumaki si mostra in bianco e nero. La regia è affidata a Hiroshi Nagahama e Uzumaki è caratterizzato da diversi intricati e il fatto che sia privo di colore, lo rende molto più accattivante. Di quasi tre minuti, questa clip di Uzumaki offre a tutti i fan la migliore anteprima che possano mai aver immaginato di vedere un giorno.

Questa rivelazione sorprendente di Uzumaki, mette un po’ a tacere tutte quelle voci che cominciavano a mettere in discussione l’esistenza dell’anime. Ed è comprensibile, visto che dal suo annuncio, le informazioni condivise erano pressocché inesistenti.

Ma durante l’Anime Expo, Production I.G. ha confermato che l’anime è ancora in lavorazione, ed è così. Da questa clip possiamo confermare che Uzumaki si trova sulla strada giusta e soprattutto in corso di sviluppo.

La storia parla dei cittadini di Kurozu-cho, una città immaginaria colpita da una maledizione che riguarda le spirali e Itō crede che l’orrore di Uzumaki sia efficace grazie per via del rovesciamento dei simboli che normalmente sono visti sotto una luce positiva nei media giapponesi.

