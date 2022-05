Dragon Ball Super: qual è il significato dell’orgoglio dei Saiyan?

Dragon Ball Super è caratterizzato da tanti punti chiave e uno di questi è stato introdotto dal principe dei Saiyan, Vegeta, in Dragon Ball Z. Parliamo del cosiddetto “Orgoglio dei Saiyan”. L’abbiamo visto in tantissime battaglie, per il suo orgoglio ha commesso azioni discutibili e non condivise quasi da nessuno.

Quindi, il vecchio significato di Orgoglio dei Saiyan è intesa come la sfrenata baldoria della battaglia che può spingere un guerriero oltre ogni limite.

I due Saiyan a cui facciamo maggiore riferimento sono Vegeta e Goku. Entrambi hanno intrapreso il proprio percorso per sbloccare nuovi livelli di potere. Per far questo hanno anche lottato con la storia e la natura della loro eredità Saiyan.

Ma cosa significa Orgoglio dei Saiyan? L’ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha rivelato un nuovo significato.

Nell’ultimo capitolo di Dragon Ball Super, Goku e Vegeta finiscono di ascoltare la conversazione del combattimento di Bardack contro Gas sul pianeta Cereal, decenni prima.

L’eroismo di Bardack e l’aver sbloccato un potere segreto dei Sayan in battaglia ha sconvolto Goku, Vegeta e il vecchio Namecciano Monaito.

Per Goku, è stato come trovare il pezzo mancante del puzzle incompleto di chi fosse. Vegeta è già arrivato lì combinando la sua formazione come dio distruttore con il suo Saiyan Pride per sbloccare il potere dell’Ultra Ego.

Goku e Vegeta ora sono finalmente in contatto con la loro natura Saiyan. Tuttavia loro potrebbero darne un nuovo significato.

Monaito infatti confessa quanto segue:

“Bardack, che modo strano di trasmettere la tua volontà. L’orgoglio di un popolo non consiste nell’espiare i peccati del passato. E non si tratta di vendicarsi. Si tratta solo di accettare la propria natura e attenersi alle tue convinzioni. E questo è vero per qualsiasi stirpe”.

In seguito sul campo di battaglia, Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego lo riassumono ancora più chiaramente per Gas:

“Non ha nulla a che fare con le nostre probabilità di vittoria“, esclama Vegeta. “Ciò che ci spinge ora è il puro desiderio di vincere.”

Come tante altre cose che si sono manifestate in Dragon Ball, questo sembra un audace passo avanti. In qualche modo è ancora ambientato all’interno della stessa struttura familiare. Adesso possiamo concludere dicendo che l’orgoglio dei Saiyan non è più un espressione per riassumere il concetto di aggressività o arroganza.