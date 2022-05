Dragon Ball Super: come sarebbe la fusione tra Ultra Istinto e Ultra Ego?

Dragon Ball nel corso della sua storia e nei suoi anni di serializzazione ha presentato un numero infinito di personaggi. Con la serie Super ha introdotto nuove trasformazioni tra cui l’Ultra Istinto di Goku e l’Ultra Ego di Vegeta.

Altri personaggi memorabili, non solo per la loro forza e i loro poteri ma anche per il loro aspetto, hanno spinto tantissimi appassionati a interpretarli nei cosplay.

Ricordiamo Freezer, Cell e Majin Bu come i nemici più importanti che hanno lasciato un segno importante e memorabile. Lo stesso però sta facendo Dragon Ball Super. Questa serie è supervisionata da Akira Toriyama ma chi si occupa dei disegni è Toyotaro.

Gli ultimi archi narrativi del manga di Dragon Ball Super hanno quindi ancora una volta visto i due Saiyan principali della serie raggiungere livelli incredibili e nuovi.

Sappiamo che storicamente Goku e Vegeta sono rivali ma Goku è sempre un passo avanti a lui. Ed è quello che succede anche nella serie Super. Goku infatti ha sbloccato l’ultra istinto. Solo dopo Vegeta ha raggiunto l’ultra ego, forma che ha sbloccato allenandosi con il Dio della Distruzione Beerus.

La trasformazione di Goku è una tecnica usata dagli angeli. Infatti gli attribuisce uno stato dell’essere zen in battaglia che consente velocità e potenza quasi senza sforzo.

Come sappiamo però moltissimi fan amano divertirsi. Soprattutto se si tratta di Dragon Ball. Infatti è con questa serie che abbiamo visto le fusioni, il risultato dell’unione di due guerrieri dello stesso livello unirsi.

Cosa succederebbe se Goku in modalità Ultra Istinto si unisse a Vegeta modalità Ultra Ego? Il tutto viene proposto dall’utente Renaldo_Saiyan sulla propria pagina Twitter e di seguito ne riportiamo il risultato:

Ultra Ego Instinct Gogeta.

Edit by me. pic.twitter.com/jZ7RIl0Kq9 — Rénaldo サイヤ人  (@Renaldo_Saiyan) May 16, 2022

Come si evince questa fusione immaginaria ha la base di Gogeta e ha l’aspetto serio di Vegeta così come l’attaccatura dei capelli, ma gli occhi sono quelli di Goku in modalità Ultra Istinito.

Come affermato, Vegeta ha sviluppato i poteri degli Dei della Distruzione e li ha combinati con la sua stessa natura Saiyan per creare Ultra Ego.

Goku ha rivisitato la storia di suo padre Bardack e presto si riconnetterà con la sua stessa natura di Saiyan per aiutare a sviluppare la sua forma definitiva di Ultra Istinto.