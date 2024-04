Berserk: svelata la data di uscita ufficiale del prossimo capitolo

Il manga di Berserk è assente da quando il capitolo più recente è stato rilasciato permettendo ai fan di vedere Guts in azione. Stiamo parlando infatti del precedente capitolo di Berserk, il capitolo 375, pubblicato alla fine del 2023.

In una nuova pubblicazione dell’editore di Berserk, Young Animal, si scopre che la serie dovrebbe riprendere alla fine di questo mese. Esattamente il 26 aprile, il capitolo 376 sarà rilasciato e mostrerà Guts continuare la sua lotta per rimanere in vita e riportare indietro Casca, al momento tra le grinfie di Griffith. Ora che lo Spadaccino Nero è in catene, le cose sembrano andare di male in peggio per il protagonista.

Fortunatamente, il manga di Berserk è destinato a continuare, il che potrebbe riportare i lettori a leggere il manga e a cercare di scoprire come si evolverà la situazione di Guts, al momento non delle migliori.

Infatti il protagonista principale della serie Guts e i suoi alleati, stavano affrontando un mondo di guai a causa di Griffith e dell’arrivo della nuova Banda del Falco a Elfhelm. Gli alleati degli eroi restano colpiti dal piano dell’esistenza, poiché lo status di Griffith come membro della Mano Divina continua a portare grandi frutti per il capo della Banda del Falco.

Sfortunatamente per Guts, il suo migliore amico di un tempo è riuscito a rapire Casca, che aveva recentemente riacquistato la sanità mentale dopo tanto tempo di sofferenza. Lottando per capire cosa fare dopo, lo Spadaccino Nero viene rapito da un gruppo di soldati che per caso avevano Rickert come una delle loro enclavi.

Anche se la brutale serie manga potrebbe tornare, Berserk non ha ricevuto notizia di un nuovo adattamento anime. L’ultima volta che i fan della serie seinen hanno visto Guts sul piccolo schermo risorse a Berserk: Memorial Edition, che ha raccolto filmati vecchi e nuovi della trilogia di film che raccontavano la storia dell’Arco dell’Età dell’Oro. Se Berserk dovesse ricevere una nuova anime, ci sarebbero tante storie e archi narrativi da adattare sul piccolo schermo.

Tuttavia sono moltissimi i fan scettici non solo di un eventuale ritorno di Berserk sul piccolo schermo, ma di un prodotto di ottima qualità. Infatti la serie anime è assolutamente non all’altezza del manga, al momento gestito da Kouji Mori e dallo Studio Gaga.

Fonte – Comicbook