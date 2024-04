One Piece: emerge una nuova teoria “pericolosa” sul potere di Rufy

One Piece ha dimostrato più e più volte nel corso degli anni di meritarsi il titolo di miglior manga shonen degli ultimi anni. Per più di 20 anni, Eiichiro Oda, il famoso mangaka, ha intessuto una storia ricca di colpi di scena ma soprattutto di segreti che ruotano tutt’oggi intorno a Rufy. Al momento il manga si trova nel suo atto finale e tutti gli occhi dei fan puntano sui Cappelli di Paglia e su come si concluderà il loro viaggio.

Per quanto riguarda Rufy, oltre a essere diventato un nuovo Imperatore, è tra i pirati attualmente più potenti in circolazione con il suo Gear Fifth. Ma secondo una nuova teoria, il suo Frutto del Diavolo Zoo Zoo Mitologico potrebbe essere molto pericoloso per Rufy stesso.

La teoria è emersa sul profilo X (Twitter) di writingpanini. Dopo aver analizzato il potere del Gear Fifth, il fan di One Piece ha concluso la sua teoria dicendo che questo potrebbe portarlo a qualcosa di molto più potente di lui. Si dice che i Frutti Zoo Zoo abbiano tutti una volontà propria, e l’utente in questione smonta questa verità con una convincente lezione sul voodoo.

Si chiede infatti perché nella forma risvegliata (Nika), la personalità di Rufy sembra cambiare e adattarsi a quella del Frutto del Diavolo. Prosegue dicendo che nel Vodoo haitiano, gli lwa fungono da intermediari tra l’umanità e Bondye, una divinità creatrice trascendente. Gli Iwa sono spiriti che potrebbero rappresentare la volontà dei Frutti del Diavolo.

Questa teoria prosegue spiegando come la tradizione voodoo possa dare un senso alla nuova forma di Rufy. Confrontando i frutti del diavolo con gli Iwa, la teoria suggerisce che i frutti cerchino di comunicare con l’umanità attraverso la divinazione. E proprio come gli Iwa nascono dal sangue, i Frutti del Diavolo compaiono nel mondo dopo la morte di chi li possiede.

Al di là del confronto tra queste entità e il frutto del diavolo, la teoria di One Piece continua a legare Rufy e il dio del sole Nika all’essere posseduti. “LDurante le cerimonie o i rituali Voodo, le persone entrano in uno stato di trance o di possesso, diventando un veicolo attraverso il quale l’lwa si manifesta e comunica con il mondo fisico. Quindi secondo l’utente, quando Rufy si trova in modalità Gear 5 entra in uno stato in cui lascia che Nika si manifesti e comunichi con il mondo fisico.

Questa teoria sostiene che la possessione spirituale è centrale in molti rituali Vodoo. La persona posseduta è chiamata chwal (cavallo). L’atto di possessione è chiamato “montare a cavallo”. E nel passaggio al Gear 5 si sentono tamburi e canzoni specifici che incoraggiano una lwa specifico per possedere qualcuno. Un rituale centrale coinvolge i praticanti che suonano il tamburo, cantano e ballano per incoraggiare un lwa a possedere uno dei loro membri e quindi a comunicare con loro.

