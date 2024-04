One Piece: la forma risvegliata di Lucci debutta nell’anime

L’anime di One Piece ha messo Rufy e Rob Lucci di nuovo faccia a faccia dando la possibilità al capitano dei cappelli di paglia di prendersi una rivincita imperdibile. E la situazione sta per diventare incandescente visto che il nuovo episodio dell’anime ha scatenato la nuova forma risvegliata del frutto del diavolo di Lucci. La prima volta che Rufy e Lucci si sono scontrati era durante l’arco di Enies Lobby ed è considerato come come uno dei migliori combattimenti dell’anime fino ad oggi.

Quindi è bello per tutti i fan poter vedere i due incrociarsi ancora una volta mentre l’Arco di Egghead prosegue. La fine dell’episodio precedente ha visto Rufy di cattivo umore in quanto Lucci aveva ferito Atlas, e adesso l’episodio 1100 esalta la sua grande rivincita. Ma soprattutto si tratterà della prima volta che Lucci affronterà il Gear Fifth di Rufy. Tuttavia anche il capo del CP0 ha qualcosa da mostrare, visto che per la prima volta i fan vedranno il potere risvegliato del Frutto del Diavolo di Lucci. Quindi quest’ultimo combatterà allo stesso livello di Rufy.

Vincent Chansard che ha lavorato all’adattamento della trasformazione di Lucci nell’anima è probabilmente una delle cose più belle che i fan potranno vedere in questa fase dell’anime.

Vincent Chansard animating Lucci's transformation is probably one of the coolest things i've ever seen, insane character acting, effects, and his classic bg animation, also amazing direction topped with a new OST? Lucci has never been this cool pic.twitter.com/e20EQ3lzZa — Jason Klum (@PokemanZ0N6) April 7, 2024

L’episodio 1100 di One Piece riunisce Lucci e Rufy per un’epica rivincita, con i due che si scontrano in tutta Egghead. Pare però che i due non avrebbero dovuto combattere affatto. Infatti il CP0 che si fa strada sull’isola e affronta Rufy è una dichiarazione di guerra, e la posizione di Rufy da Imperatore non fa altro che rendere le cose molto più complicate. L’episodio in questione di One Piece è disponibile in streaming su Crunchyroll e Netflix.

Al momento il manga di One Piece di trova in pausa, in quanto Eiichiro Oda ha recentemente annunciato che si sarebbe fermato per un mese. Quindi i fan si stanno intrattenendo con l’anime, che sta cominciando a entrare nel vivo.

Fonte – Comicbook