Le uscite DC targate Panini del 11 marzo 2024 continua la saga Gotham War sulle pagine di Batman e troviamo anche due volumi incentrati sulla famiglia Kent, ovvero Clark, Lois e Jon: Superman: Figlio di Kal-El 1 e Superman: Lois e Clark – Giorni Dimenticati.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 11 aprile 2024.

Le uscite DC Panini del 11 aprile 2024

Batman 92

6,00 €

Contiene: Batman (2016) #138, Batman/Catwoman: The Gotham War – Red Hood (2023) #1

La Gotham War si infiamma in seguito a uno scioccante tradimento!

Ma chi tira davvero le fila di questo evento esplosivo che minaccia di cambiare per sempre la città?

È un momento che covava da migliaia di anni e ora minaccia di dividere ancora di più la Bat-famiglia!

Infine, il drammatico fato di Jason Todd!

Joker: L’Uomo che ha Smesso di Ridere 12

Joker 28

3,00 €

Contiene: The Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #10

Finalmente qualcuno sta per porre fine al regno del terrore del Principe Pagliaccio del Crimine: un altro Joker!

Dopo tanto peregrinare, i due clown sono di nuovo a Gotham e si preparano a scontrarsi nella serie disegnata da Carmine Di Giandomenico!

Nel frattempo gli eroi e i criminali della città, inclusi Red Hood e Batgirl, sono pronti a scendere in campo…

…e persino Bane e l’Enigmista potrebbero essere costretti a decidere da che parte stare! Ma cosa è successo a Kate Spencer?

Superman: Figlio di Kal-El 1

La Verità

20,00 €

Contiene: Superman: Son of Kal-El (2021) #1/6

L’inizio delle avventure di Jon Kent nei panni di Superman!

Kal-El ha lasciato la Terra per una missione da cui potrebbe non fare ritorno, e tocca a suo figlio raccogliere il mantello!

Con un’eredità così pesante, il nuovo Uomo d’Acciaio dovrà scegliere quale approccio utilizzare contro le ingiustizie della Terra… con conseguenze potenzialmente disastrose!

Sull’isola di Gamorra, infatti, Henry Bendix non intende aspettare che il giovane eroe rovini i suoi tirannici piani…

Superman: Lois e Clark – Giorni Dimenticati

DC Evergreen

26,00 €

Contiene: Superman: Lois and Clark (2015) #1/8

Clark Kent e Lois Lane sono finiti in un mondo che non è più il loro, dove sono presenti un altro Clark e un’altra Lois!

Per proteggere se stessi e il piccolo Jon, diventano la famiglia White e vanno a vivere fuori da Metropolis.

Tuttavia, Superman è sempre Superman e non saprà rinunciare alla sua missione per sempre…

Inoltre: il glorioso ritorno del leggendario costume nero dell’Uomo d’Acciaio!

Scalped 5

Solo e Strafatto

14,00 €

Contiene: Scalped (2007) #25/29

Se guardi troppo a lungo nell’abisso, l’abisso finirà col guardare dentro te. È ciò che sta succedendo a Dashiell Bad Horse, tornato nella riserva indiana di Prairie Rose come agente dell’FBI sotto copertura…

Le cose sono però peggiorate e ora Dash ha iniziato a fare uso di eroina.

Nella riserva c’è ancora un killer a piede libero e, come se non bastasse, qualcuno sta pensando di rapinare il casinò di Lincoln Red Crow!

La trama del capolavoro pulp di Jason Aaron e R.M. Guéra si infittisce e ancora una volta mostra i lati più oscuri della provincia americana.