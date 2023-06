Batman e Catwoman si scontrano in The Gotham War

Un tempo sembravano ormai prossimi all’altare, ora invece Batman e Catwoman sono di nuovo ai ferri corti: è The Gotham War! La DC ha presentato il prossimo capitolo di Dawn of DC e la relazione spesso turbolenta tra Batman e Catwoman è destinata a subire una drastica svolta… The Gotham War vede Selina Kyle assumere il ruolo di boss del crimine, portando i due personaggi, a volte alleati e a volte amanti, a entrare in guerra l’uno contro l’altro.

L’evento, scritto da Chip Zdarsky e Tini Howard e disegnato da Mike Hawthorne e Adriano Di Benedetto, si aprirà con uno speciale one-shot prima di continuare nelle serie regolari di Batman e Catwoman, oltre che in una miniserie di due numeri dedicata a Red Hood e nello speciale Scorched Earth.

Questo nuovo evento Dawn of DC segue a ruota la saga Knight Terrors di luglio e agosto e partirà direttamente dopo Knight Terrors: Batman #2, di Joshua Williamson e Trevor Hairsine.

Just Announced! The Bat and Cat are at war in BATMAN/CATWOMAN: THE GOTHAM WAR and everyone has to pick a side. pic.twitter.com/TjbIdxfEME — Batman (@Batman) May 26, 2023

La descrizione dell’evento diffusa dalla DC è ancora abbastanza criptica:

“Uno sforzo coordinato a Gotham City ha portato a una riduzione dei crimini violenti, ma a quale costo? I cattivi si disperdono mentre le loro vite iniziano a sgretolarsi sotto un nuovo regime. E mentre Batman si riprende dalla sua epica battaglia attraverso il Multiverso e dagli orrori di Knight Terrors, un nome gli scorre nella mente. Un nome al centro di questa nuova, più sicura Gotham: Catwoman”.

Long weekend but #DawnofDC doesn’t rest! Powering the DC Universe this August with Batman/Catwoman: The Gotham War from the outlandish team of @zdarsky, @TiniHoward, @JorgeJimenezArt and @NicoLeon_—sneak peek with details here 👇https://t.co/EmYXAZY0Ew pic.twitter.com/rn9eilVwC9 — Jim Lee (@JimLee) May 26, 2023

Ecco la lista degli albi che saranno coinvolti in The Gotham War:

Batman/Catwoman: The Gotham War – Battle Lines #1 Batman #137 e #138 Catwoman #57 e #58 Batman/Catwoman: The Gotham War – Red Hood #1 e #2 Batman/Catwoman: The Gotham War – Scorched Earth #1



La relazione tra Batman e Catwoman nei fumetti è sempre stata un intricato intreccio di sfida, attrazione e ambiguità. Mentre Batman rappresenta l’incarnazione della giustizia e del rigore morale, Catwoman è una ladra affascinante e ambigua. Nonostante siano spesso avversari, i due personaggi si sono da subito trovati attratti l’uno dall’altro, creando un’energia magnetica e una tensione romantica.