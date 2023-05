BATMAN/SPAWN – Il nuovo crossover di Todd McFarlane e Greg Capullo | Recensione

Marco -Spider-Ci- Novelli 2023-05-31T09:00:15+02:00 Autori: Todd McFarlane (testi), Greg Capullo (disegni) Formato: 17×26, 64pp., C., colori Prezzo: 14,00 euro Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: 26 gen. 2023

Batman e Spawn sono due giustizieri oscuri e tenebrosi, che si aggirano nella notte avvolti da ampi mantelli. Uno è un essere soprannaturale, proveniente dalle viscere dell’Inferno, mentre l’altro un “semplice” umano, munito di tanta determinazione e con ottime doti fisiche, che indossa un costume per intimorire i criminali.

Entrambi sono segnati da un tragico passato, che gli ha strappato violentemente i propri cari, ma possiedono un codice morale differente, che impone all’Uomo Pipistrello di non commettere omicidi, mentre Spawn non si fa problemi in tal senso, anche se la maggior parte dei suoi avversari sono creature demoniache come lui.

I punti in comune, così come quelli di contrasto, sono piuttosto evidenti. E non è un caso che già nel lontano 1994 Dc e Image Comics decisero di unire le forze per dar vita a ben due crossover tra i suddetti personaggi, coinvolgendo tra l’altro nomi di altissimo livello, come Frank Miller, Doug Moench, Klaus Janson, e ovviamente lo stesso Todd McFarlane, creatore di Spawn e motore di tutto il progetto.

Proprio McFarlane deciderà di far riunire nuovamente questi due amatissimi character, quasi trent’anni dopo, occupandosi lui stesso della sceneggiatura e con al suo fianco un artista che deve ad entrambi i personaggi il suo grande successo: stiamo parlando ovviamente di Greg Capullo.

Proprio il lungo ciclo dell’artista in coppia con Scott Snyder, che ha aperto la fase dei New 52 in casa Dc, deve aver fatto scattare la scintilla per questo nuovo crossover, visto che la Corte di Gufi (che ha debuttato in quello stesso ciclo) svolgerà un ruolo determinante all’interno del racconto, e la presenza del Joker con la faccia scarnificata fa pensare che la storia si svolga proprio in quel periodo.

I Gufi sono in sostanza una setta super-segreta che manovra da secoli tutta Gotham City (e non solo), senza che nessuno ne conosca l’esistenza. Anche in questo caso tenteranno di manovrare come burattini i nostri due antieroi, promettendogli di salvare le anime delle due donne a loro più care, ovvero la madre di Bruce Wayne, Martha, e la moglie di Al Simmons, Wanda.

Si tratta ovviamente di una promessa fasulla, che ha il solo scopo di sfruttare Batman per aprire un misterioso portale, utilizzando Spawn prima per scontrarsi contro di lui e poi per aiutarlo nell’impresa, mentre uno dei loro temibili Artigli (assassini dalle doti sovrumane) è pronto ad attaccarli e nel caso, ucciderli.

Come quasi tutte le storie a marchio Image, anche questo Batman/Spawn trova il suo punto di forza soprattutto nell’aspetto visivo, grazie a un Greg Capullo in ottima forma, che ci regala delle tavole davvero spettacolari, condite da splash page (anche doppie) di grande impatto, con il suo inconfondibile stile tenebroso e adrenalinico.

Del resto, come detto prima, con questi due character Capullo gioca in casa. Sono personaggi che ha disegnato per anni, e si nota chiaramente la sua maestria nel raffigurarli, in tutta la loro oscura e imponente iconicità. Anche i Gufi sono villain creati graficamente da lui, e il fatto che siano stati subito ripresi da telefilm e videogiochi (ma presto sicuramente anche al cinema), entrando in poco tempo nel cuore di tutti i fan, dimostra quanto Snyder e Capullo abbiano centrato l’obiettivo, con la loro run.

Tutto questo per dire che se sul lato grafico non c’è niente da appuntare, sull’aspetto narrativo, invece, qualcosa scricchiola…

Sappiamo tutti, infatti, che McFarlane è stato un grande innovatore al tavolo da disegno, ha creato Venom su The Amazing Spider-Man, e soprattutto ha avuto il coraggio di distaccarsi dalle grandi major dell’editoria per fondare una sua etichetta, insieme ad altri artisti, che potesse valorizzare maggiormente le loro creazioni.

A livello di scrittura, però, non ha mai dimostrato doti eccelse, orchestrando storie che generalmente mettono in risalto i suoi punti forti, ovvero un alto tasso di azione e di spettacolarità, con una trama piuttosto esile, al servizio di essa.

Batman/Spawn non fa eccezione. Il loro incontro/scontro, benché inserito nel contesto dei New 52, risulta abbastanza forzato, così come l’accostamento tra i due protagonisti e le loro due figure femminili di riferimento, che sembra quasi non tenere conto del povero Thomas Wayne, padre di Bruce, anche lui morto in quella tragica notte insieme alla moglie.

Se non ci si sofferma troppo su alcuni dettagli della sceneggiatura, comunque, la storia scorre piacevolmente e intrattiene, offrendo tutto quello che ci si potrebbe aspettare da un crossover Image. La scelta di Capullo, poi, è particolarmente azzeccata, e offre quella dose di fanservice in più che in progetti come questo è fondamentale.

Per concludere, quindi, se amate lo stile un po’ fracassone e tamarro di McFarlane, di sicuro non rimarrete delusi da questo Batman/Spawn. Lo spettacolare apparato grafico, poi, rende questo elegante volumetto edito da Panini, disponibile con due differenti cover, un piccolo cimelio da collezione per tutti gli appassionati di entrambi i personaggi.