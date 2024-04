Tra le uscite Marvel targate Panini del 11 aprile 2024 arrivano le prime due Marvel Replica Edition, con le prime apparizioni di Wolverine e Venom, e troviamo l’inizio della saga Gang War sulle pagine di Amazing Spider-Man e Miles Morales: Spider-Man, che coinvolgerà buona parte degli eroi urbani di New York.

Inoltre continua Fall of X sulle pagine di Iron Man e sulla conclusione della mini Gli Incredibili Avengers, mentre conosciamo meglio la nuova versione con simbionte della Vedova Nera sulle pagine di Venom.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 11 aprile 2024.

Le uscite Marvel Panini del 11 aprile 2024

Amazing Spider-Man 40

Amazing Spider-Man 840

6,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man: Gang War First Strike (2023) #1, Amazing Spider-Man (2022) #39

Speciale 72 pagine con l’inizio di Gang War, il Ragno-crossover dell’anno!

Con Kingpin e Lapide fuori gioco, le bande cercano di spartirsi il territorio a suon di mitra!

Il Tessiragnatele stavolta non può contare solo su Daredevil, gli serve un… team!

Ma saranno sufficienti i suoi fantastici amici per fermare gli scontri?

Miles Morales: Spider-Man 11

Miles Morales Spider-Man Collection 35

5,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2023) #14/15

Una storia di Gang War!

Prowler arriva sul campo di battaglia… ma sarà da amico o nemico?!

Hobgoblin sferra il suo primo attacco nella guerra tra bande e non lascia scampo a Spider-Man!

Nel frattempo, Brooklyn può contare anche su un’altra super eroina…

Daredevil 4

Devil e i Cavalieri Marvel 149

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #4

Bullseye fa il suo violento ingresso nella nuova vita di Matt Murdock!

Hell’s Kitchen si ritrova nel fuoco incrociato.

Mentre i cadaveri si accumulano, Daredevil è costretto a fare una scelta impossibile…

…fermare il suo nemico più letale o salvare l’anima di un amico?

L’Immortale Thor 5

Thor 295

3,00 €

Contiene: Immortal Thor (2023) #5

Ecco a voi i nuovi Thor Corps!

Perché Toranos è giunto sulla Terra e per affrontarlo il Dio del Tuono non è solo!

Ma se nemmeno un’armata di Dei del Tuono può fermare Toranos…

Fantastici Quattro 14

Fantastici Quattro 448

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #14

Per salvare i suoi figli e quelli di Ben e Alicia, Reed Richards ha mandato il Baxter Building, e l’intero isolato su cui sorge, un anno avanti nel tempo!

Ora, per tutti loro, è arrivato il momento di tornare nel presente!

Ma quando i Fantastici Quattro giungono a New York, scoprono che…

…nel terreno su cui sorgeva l’isolato si sta costruendo qualcosa. Ma cosa?

Venom 25

Venom 83

3,00 €

Contiene: Venom (2022) #27

Stato di grazia, parte 2!

Continua la saga con la Vedova Nera e il suo nuovo simbionte!

Ma in tutto ciò dov’è finito Toxin? L’amico di Venom rischia grosso!

La minaccia del gruppo terroristico Senzanome incombe!

L’Incredibile Hulk 8

Hulk e i Difensori 111

3,00 €

Contiene: Incredible Hulk (2023) #8

Ecco a voi l’epica conclusione dello scontro di Hulk con il Ghost Rider della Seconda Guerra Mondiale e i Diavoli della guerra!

L’Incarnazione della Rabbia e lo Spirito della Vendetta devono placare il loro animo impetuoso!

E quando si ritroveranno faccia a faccia con il mostro che controlla i Diavoli della guerra…

…ne seguirà una battaglia spaccaossa!

Capitan America 2

Capitan America 169

3,00 €

Contiene: Captain America (2023) #2

Steve Rogers e Sharon Carter hanno un appuntamento da recuperare, ma Spider-Man necessita di aiuto per sventare l’ultimo complotto dei Sinistri Sei!

Nel frattempo, sempre più nemici del Discobolo vengono reclutati da una nuova misteriosa minaccia…

…e dietro potrebbe esserci qualcuno che Steve affrontò molto prima di imbracciare lo scudo.

J. Michael Straczynski (Rising Stars) e Jesús Saiz (Doctor Strange) firmano un nuovo capitolo del grande rilancio di Capitan America!

Avengers 8

Avengers 170

5,00 €

Contiene: Avengers (2023) #9, Avengers Inc. (2023) #5

Affrontando la Corte del Crepuscolo gli Avengers combattono dalla parte sbagliata?

Myrddin e i suoi vogliono solo assicurare Kang il Conquistatore alla giustizia…

…ma gli Avengers non possono permetterlo.

Infine, tutta la verità sull’identità di Victor Shade!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

L’Invincibile Iron Man 13

Iron Man 128

3,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #13

Con le Sentinelle Stark a caccia dei pochi mutanti rimasti, Iron Man è diventato il peggior incubo degli X-Men!

Senza più un’azienda e privo del suo arsenale, riuscirà Tony Stark a sistemare le cose?

E quali mutanti saranno disposti a collaborare con lui?

Gerry Duggan ritrova Juan Frigeri per una nuova storia targata Fall of X!

Gli Incredibili Avengers 5

Marvel Miniserie 275

3,00 €

Contiene: Uncanny Avengers (2023) #5

Tutta la verità su Capitan Krakoa e sui suoi malefici piani.

Questa volta Capitan America riuscirà a batterlo?

La Squadra Unione deve evitare una catastrofe nucleare.

Inoltre, la più incredibile esibizione di Deadpool!

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 22

4,90 €

Contiene: Thor (2018) #8/11

Thor, Angela e Valchiria sono stati catturati e portati nella Prigione degli Angeli!

Roz Solomon diventa un’agente del Wakanda.

Thor contro Odino!

Ci sarà un modo di recuperare quel che resta di Mjolnir?

Marvel Replica Edition – The Incredible Hulk 181

Marvel Replica Edition

3,50 €

Contiene: Incredible Hulk #181 Facsimile Edition

Una storia leggendaria riproposta nella versione originale, con tutte le pagine della prima uscita USA (e la storia tradotta in italiano).

Nel 1974 su Incredible Hulk 181, veniva scritta la storia della Marvel!

Hulk si trova di fronte un avversario sconosciuto, è il momento di Wolverine!

Un’avventura indimenticabile firmata da Len Wein e Herb Trimpe con il debutto dell’artigliato canadese.

Marvel Replica Edition – The Amazing Spider-Man 300

Marvel Replica Edition

3,50 €

Contiene: Amazing Spider-Man #300 Facsimile Edition

La riedizione anastatica di un fumetto che ha fatto la storia! Amazing Spider-Man 300 in versione originale (con la storia tradotta in italiano), comprese pubblicità ed extra.

Un capitolo fondamentale nella storia di Spider-Man: l’arrivo di Venom!

Una volta era il suo costume, ora il simbionte alieno si è legato a Eddie Brock ed entrambi vogliono vendicarsi del Tessiragnatele.

David Michelinie e Todd McFarlane creano quello che diventerà uno dei più popolari personaggi Marvel!

Doctor Strange 2

Strange VS Strange

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Doctor Strange (2023) #6/10

Tanto tempo fa, Stephen Strange ha combattuto in un conflitto lungo cinquemila anni chiamato la Guerra delle Sette Sfere.

Ma di cosa si trattava? Quali erano le parti in causa, e perché quegli eventi hanno dato vita alla misteriosa minaccia che oggi mette a rischio la vita del Dr. Strange?

Spesso si dice che il nostro peggior nemico siamo noi stessi, e il Maestro delle Arti Mistiche sta per scoprire quanto possa essere vero.

Inoltre, una pagina scritta da Jonathan Hickman che fa da introduzione alla serie-evento che nei prossimi mesi cambierà il volto dell’Universo Marvel: G.O.D.S.

Scarlet Witch 2

Magnum

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Scarlet Witch (2023) #6/10

Prosegue l’acclamata serie dedicata a Wanda Maximoff!

Wanda vs. Loki, l’arrivo di una nuova nemica, e il ritorno di… Magneto?!

Scarlet dovrà sceglie tra aiutare un nemico dell’impero Kree-Skrull o l’imperatore Hulkling, l’uomo che ha sposato suo figlio Wiccan!

Una saga sorprendente, tra magia e super eroi, firmata da Steve Orlando (Marauders), Sara Pichelli (Spider-Men) e Lorenzo Tammetta (Murderworld).

La Morte del Venomverse: Uccidere Tutti i Venom

Marvel Collection

22,00 €

Contiene: Death of the Venomverse (2023) #1/5

Il seguito di Extreme Venomverse: sempre più velenoso!

L’Agente Venom ha riuniti tutti i V-Men per un solo scopo: fermare Carnage!

Una storia completa scritta dal cocreatore di Venom ambientata agli inizi della sua carriera!

L’esordio di Kid Venom in una storia scritta e disegnata dal mangaka Taigami!

What If…? Dark: Multiverso Oscuro

Marvel Collection

26,00 €

Contiene: What If…? Dark: Loki (2023) #1, What If…? Dark: SpiderGwen (2023) #1, What If…? Dark: Venom (2023) #1, What If…? Dark: Moon Knight (2023) #1, What If…? Dark: Carnage (2023) #1, What If…? Dark: Tomb of Dracula (2023) #1

Torna la serie che mostra le infinite possibilità dell’Universo Marvel!

Il leggendario sceneggiatore Gerry Conway riscrive la sua storia più famosa! E se quel giorno Gwen Stacy non fosse morta sul ponte… ma la peggiore sorte fosse toccata a Spider-Man?

E se Ben Grimm fosse diventato Venom?

Inoltre, le avventure di Moon Knight, Carnage, Loki e Dracula!

Avengers Forever 2

Le Colonne

Marvel Collection

23,00 €

Contiene: Avengers Forever (2021) #6/11, Avengers Forever Infinity Comic (2022) #1/4

Gli Eroi più potenti del Multiverso! Per sconfiggere il Dottor Destino e i Signori del Male Multiversali servono tutti gli Avengers possibili.

In un mondo in cui il Wakanda è stato distrutto, un uomo di nome T’Challa costruisce una nuova leggenda. Diversi Steve Rogers rispondono all’appello.

Partecipano alla battaglia un Thor che è stato spezzato e i Carol Corps!

Il ciclo degli Avengers di Jason Aaron si avvicina alla sua conclusione, e niente sarà mai più come prima!

Daredevil: Redenzione

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Daredevil: Redemption (2005) #1/6

La vita della piccola e bigotta comunità di Redemption Valley viene sconvolta dal ritrovamento di un cadavere orrendamente mutilato. Che si tratti di un omicidio rituale?

Tutti i sospetti cadono su Joel Flood, la “pecora nera” locale. Starà a Matthew Murdock, in trasferta dalla Grande Mela, dimostrarne l’innocenza.

Un caso che l’avvocato di Hell’s Kitchen deve assolutamente vincere perché, in caso contrario, il suo cliente potrebbe essere condannato a morte.

Ispirata da una storia vera, una delle avventure più drammatiche e cupe di Daredevil. Ma ancora di più della sua controparte in abiti civili.

Marvel Knights: Black Widow

Marvel Must Have

21,00 €

Contiene: Black Widow (1999) #1/3, Black Widow (2001) #1/3, Black Widow: Pale Little Spider (2002) #1/3

La Vedova Nera ha vissuto una vita intensa e ricca di pericoli, ma adesso la sua carriera potrebbe essere giunta al termine.

Yelena Belova è la prima studentessa della Stanza Rossa a essersi dimostrata migliore di Natasha Romanoff, e ora intende riprendersi il titolo che ritiene le sia stato ingiustamente rubato.

Dai deserti mediorientali alle strade di New York, è una guerra senza esclusione di colpi tra le due migliori spie del mondo!

Conclude il volume Piccolo ragno pallido, una storia di spionaggio cruda e drammatica con protagonista la sola Yelena.

Miles Morales: Il Vendicativo Avenger!

Marvel Young Adult

9,90 €

Contiene: Spider-Man (2016) #12/19, Spider-Gwen (2015) #16/18

Alla ricerca del padre scomparso, Miles Morales trova… l’amore?!

Cosa sta succedendo tra lui e Spider-Gwen?

Viaggiare tra le dimensioni ti sconvolge parecchio la vita!

E in tutto questo che cosa c’entra lo S.H.I.E.L.D.?

Marvel-Verse: Daredevil

9,90 €

Contiene: Uncanny Origins (1996) #13, Marvel Age: Spider-Man (2004) #15, Daredevil (1964) #235, Daredevil (2011) #30, Daredevil Annual (2016) #1 (I)

Il meglio di sessant’anni di vita editoriale del Diavolo di Hell’s Kitchen condensati in un unico volume!

Il racconto delle origini del nome stesso di Daredevil!

Un meraviglioso incontro con Silver Surfer!

E con la partecipazione straordinaria di Echo, che nel 2024 vedremo in un’attesissima serie TV di Disney +!

Io Sono Daredevil

Anniversary Edition

25,00 €

Contiene: Daredevil (1964) #1, #7, #47, #81, #146, #168, #181, #257, #380, Daredevil (1998) #65, #88, Daredevil (2011) #7, Daredevil (2019) #19/20

Una nuova edizione del volume creato per far conoscere Daredevil a tutti i lettori, vecchi e nuovi!

Dal primo numero della sua serie, nel 1963, fino ai giorni nostri con una carrellata delle sue migliori avventure.

Una dozzina di storie a fumetti e un ricco apparato redazionale per sapere tutto di Matt Murdock!

Con le storie di leggende del fumetto come Frank Miller, John Romita Jr., Ed Brubaker!

Spidey e i Suoi Fantastici Amici 19

5,90 €

Contiene: il canestro da basket di Spidey