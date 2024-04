Tra le uscite targate Panini Comics del 11 aprile 2024 si segnala la nuova edizione di uno dei più importanti capolavori del fumetto mondiale, L’Eternauta di Héctor Oesterheld e Francisco Solano Lopez. Poi un nuovo volume di Spawn Pistolero, le consuete uscite di Star Wars e il terzo Omnibus dedicata a La Spada Selvaggia di Conan.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 11 aprile 2024.

Le uscite Panini Comics del 11 aprile 2024

Star Wars 38

Star Wars 106

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #38, Darth Vader (2020) #38

Lando Calrissian dovrà farsi strada fino nelle segrete del palazzo di Jabba the Hutt su Tatooine per provare a salvare la vita del suo fraterno amico Lobot. Mentre a Darth Vader toccherà aprirsi un cammino all’interno della sua stella nave, la Executor, infestata da droidi molto ostili.

Star Wars: Il Ritorno dello Jedi – Canaglie, Ribelli e L’Impero

31,00 €

Contiene: Star Wars – Return of the Jedi: Jabba’s Palace (2023) #1, Star Wars – Return of the Jedi: Ewoks (2023) #1, Star Wars – Return of the Jedi: Lando (2023) #1, Star Wars – Return of the Jedi: The Empire (2023) #1, Star Wars – Return of the Jedi: The Rebellion (2023) #1, Star Wars – Return of the Jedi: Max Rebo (2023) #1, Star Wars – Return of the Jedi: The 40th Anniversary Covers (2024) #1

Per celebrare l’uscita al cinema quarant’anni fa del capitolo finale della trilogia originale di Star Wars, ecco un volume che raccoglie nuove storie con protagonisti i personaggi principali del film fra cui l’Imperatore Palpatine, Lando, gli adorabili Ewok e il ripugnante Jabba The Hutt! Un tomo di grande formato e da collezione che contiene inoltre tutte le copertine di Chris Sprouse, le quali ritraggono le scene più iconiche di Il ritorno dello Jedi.

Star Wars-Verse: Han Solo

9,90 €

Contiene: Star Wars: Age of Rebellion – Han Solo (2019) #1, Solo: A Star Wars Story Adaptation (2018) #1, Star Wars Annual (2016) #3, Han Solo (2016) #1

L’abbiamo conosciuto sul grande schermo come il contrabbandiere con la parlantina, e l’adorabile canaglia dal cuore d’oro pronto a far innamorare principesse. Han Solo, prima di comandare il Millennium Falcon e diventare un eroe Ribelle, è stato molto altro. Cinque storie adatte a ogni lettore, in un volumetto economico per fare la conoscenza con il Corelliano a fumetti.

Spawn Pistolero 4

Il suo Nome è Dakota

19,00 €

Contiene: Gunslinger Spawn (2021) #20/25

Ritorna la donna misteriosa che abbiamo conosciuto nel primo volume ed è subito guerra tra dinosauri e… Clown! Possibile che il Pistolero debba stavolta fidarsi di Dakota e accettarla come alleata? Un volume scritto dal creatore di Spawn e disegnato dall’artista di Backlash e Flash!

La Spada Selvaggia di Conan Omnibus 3

L’Era Classica

90,00 €

Contiene: Savage Sword of Conan (1974) #29/44, Marvel Comics Super Special (1977) #9

Terzo balenottero dell’edizione cronologica del primo magazine a fumetti dedicato al Cimmero! All’interno, innanzitutto, una nuova edizione di un racconto a colori dimenticato e mai ripubblicato in italiano da decenni: La pista del dio insanguinato! E poi i grandi classici La cittadella scarlatta, La maledizione del monolito e Falchi su Shem! Infine, Il dizionario dell’Era Hyboriana e una marea di articoli inediti!

L’Eternauta 1

40,00 €

Contiene: El Eternauta

Nei dintorni di Buenos Aires quattro amici giocano a carte.

Nella notte silenziosa, dei misteriosi fiocchi di neve fosforescenti cominciano a cadere e uccidono istantaneamente chiunque li tocchi.

È l’inizio di un’agghiacciante invasione aliena e della lotta per la sopravvivenza.

Un capolavoro del fumetto mondiale la cui trama ha anticipato il golpe argentino del 1976 di Jorge Videla, del quale è rimasto vittima lo sceneggiatore Héctor Oesterheld, desaparecido nel 1977.

