Planet Manga svela l’artwork per la variant di Berserk di Marco Checchetto

Non molto tempo fa avevamo riportato che Planet Manga avrebbe lavorato, insieme a uno degli illustratori italiani più talentuosi, ad un nuovo progetto sull’intramontabile Berserk. L’illustratore in questione è Marco Cecchetto, il quale avrebbe reso omaggio a Berserk con un artwork realizzato in esclusiva per Panini Comics. E finalmente adesso è possibile dare uno sguardo al suo lavoro incredibile. E prima di fornire altre nuove informazioni, di seguito ne riportiamo il risultato: L’illustrazione sopra condivisa è realizzata da Marco Cecchetto ed è stata condivisa direttamente nella pagina Facebook ufficiale di Planet Manga. Nello specifico quello che si vede altro non sarà l’artwork principale delle due variant di Berserk Collection 42 e della litografia omaggio per coloro che prenotano la variant esclusiva fumetteria. La metà sinistra dell’illustrazione sarà presente nella variant esclusiva fumetterie, mentre la destra farà parte della variant esclusiva panini.it. La vendita di quest’ultima sarà contestuale all’uscita della variant in fumetteria. Per poter ammirare queste due variant stampate, tutti i fan interessati all’acquisto dovranno attendere ancora un po’. Infatti si scopre che Berserk Collection 42, le due variant, Berserk 83/84 e il relativo bundle e Berserk Deluxe 7 subiranno uno slittamento di un paio di mesi. Quindi al momento bisognerà attendere una comunicazione ufficiale da parte di Panini delle nuove date di uscita. Tuttavia ci sono anche buone notizie per tutti gli appassionati di Berserk che desiderano ricevere la litografia. Infatti c’è ancora tempo fino al 30 aprile per fare il preordine della variant esclusiva fumetterie presso la propria fumetteria di fiducia.

Chi è Marco Cecchetto? Il talentuoso illustratore e fumettista italiano nasce come copertinista per una rivista di videogame, fino a quando non incontra il collega e amico Stefano Vietti con il quale inizia un sodalizio artistico su Il Giornalino. Questa fase della sua carriera rappresenta un trampolino che lo lancia a confrontarsi con la versione italiana delle Teenage Mutant Ninja Turtles, vincendo nel 2006 il premio If Cartoomics Coccobill. Successivamente co-crea una serie per ragazzi dedicata a Spider-Man, che varcherà i confini nazionali portando il suo nome all’attenzione della Casa delle Idee.