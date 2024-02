Panini Comics annuncia l’omaggio di Marco Checchetto per Berserk

Panini Comics ha rivelato direttamente sulla propria pagina Facebook ufficiale che uno degli illustratori italiani più influenti a livello globale omaggerà uno dei manga più iconici di sempre. Si tratta di Marco Checchetto e renderà omaggio a Berserk con un’illustrazione realizzata in esclusiva per Panini Comics. Checchetto è uno degli autori di punta della Marvel.

La sua carriera inizia con la realizzazione di cover per riviste di videogiochi, ma il suo esordio nel mondo dei fumetti arriva con i suoi racconti delle Teenage Mutant Ninja Turtles e di Spider-Man sulle pagine del Giornalino.

Specifichiamo che l’artwork sarà soggetto di due variant componibili e di una litografia. Per quanto riguarda la prima variant, presentata su Anteprima 390, sarà di Berserk Collection 42 e sarà disponibile in esclusiva in fumetteria. Invece la seconda variant sempre di Berserk Collection 42, sarà invece venduta esclusivamente sul sito ufficiae di panini. contestualmente all’uscita della variant fumetteria.

Entrambe le variant in questione saranno componibili, quindi questo vuol dire che affiancando i due volumi sarà possibile ammirare la splendida illustrazione nella sua interezza. Inoltre, l’artwork completo sarà il soggetto della litografia in omaggio per tutti coloro che preordineranno la variant presso in fumetteria come spiegato su Anteprima 390.

Berserk, che resta una delle serie seinen più rappresentative, è un manga scritto e disegnato da Kentaro Miura fino al 2021, anno della sua tragica scomparsa. Dopo la sua improvvisa morte, Berserk era rimasto inevitabilmente incompiuto e il suo futuro era incerto. Ma nel 2022 arriva il colpi di scena che annunciava il ritorno della pubblicazione del manga.

La redazione di Young Animal annunciava infatti la prosecuzione del manga col numero 23 in uscita a giugno 2022. Il lavoro è tutt’ora supervisionato dal mangaka Kōji Mori, amico di Miura a cui il mangaka aveva rivelato a grandi linee lo svolgimento e la conclusione della storia che aveva in mente. Insieme a Mori collabora anche il precedente curatore della serie, e attualmente Berserk è disegnato dallo Studio Gaga.