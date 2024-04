Capitan Tsubasa: si conclude dopo 43 anni la serializzazione del manga

Il manga shonen di Capitan Tsubasa, dopo ben 43 anni di serializzazione, si è concluso ufficialmente, segnando la fine di un’era. È difficile da credere, ma Yoichi Takahashi ha pubblicato il capitolo finale del suo manga. Questo momento arriva decenni dopo il debutto di Captain Tsubasa su Weekly Shonen Jump, risalente al 1981. Nonostante ciò, tutti i fan devono sapere che Captain Tsubasa non è ancora davvero finito.

Oggi, Takahashi ha confermato che il manga di Captain Tsubasa non proseguirà più. L’ultimo capitolo è stato pubblicato sul numero 20 del Captain Tsubasa Magazine, ma questo ultimo capitolo non è il finale. Dopotutto, Takahashi ha intenzione di portare avanti Captain Tsubasa in un nuovo modo online.

Secondo il mangaka, la serie sportiva continuerà come una ‘bozza di serializzazione’ online. La serie sarà pubblicata sul sito Captain Tsubasa World che sarà lanciato il 4 aprile. Al momento, non abbiamo idea di come questa nuova modalità di pubblicazione andrà a cambiare Captain Tsubasa.

Aldilà di quanto riportato Captain Tsubasa rimane una pietra miliare nel mondo dei manga in generale. Non a caso si tratta di uno dei classici più iconici basasti sul calcio. Dopo aver debuttato nel 1981, Capitan Tsubasa durò sette anni. Da allora, numerosi sequel hanno portato avanti la storia di Captain Tsubasa. Ora però la serie è pronta a lasciarsi a concludere la versione stampata. Capitan Tsubasa ha contribuito a diffondere il calcio in Giappone e pare abbia anche spinto verso un miglioramento di prestazioni della nazionale nipponica.

Le vicende ruotano attorno a Tsubasa, un ragazzino di 11 anni che vive solo per il calcio. Non appena si trasferisce in una nuova città, sorprende due scuole rivali che si contendono un campo da calcio. Wakabayashi, un uomo che afferma di essere il miglior portiere del Giappone, rimane colpito e lo sfida a duello. È allora che Tsubasa nota tra la folla Roberto, un ex membro della squadra di calcio brasiliana, che alla fine diventa il suo allenatore, trasformandolo nel miglior giocatore di calcio del Giappone.

