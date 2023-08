Black Clover: il manga non sarà più pubblicato su Weekly Shonen Jump

Black Clover è un manga nato dalla mente del mangaka Yūki Tabata e recentemente abbiamo riportato un aggiornamento decisamente particolare sulla serie shonen. Black Clover infatti ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 2015, dopo la pubblicazione di un one-shot nel novembre del 2014.

Ma recentemente abbiamo riportato che la rivista Weekly Shonen Jump non presentava più Black Clover nella lista dei suoi manga. E con il presente articolo voglio riportare un nuovo aggiornamento che conferma quello che, purtroppo, tutti i fan temevano. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Black Clover by Yuki Tabata will be officially transferring its serialization to Jump GIGA after Weekly Shonen Jump Issue #38.

More details will be given in the future. pic.twitter.com/edfF02QzIZ

— Shonen Jump News (@WSJ_manga) August 17, 2023